Sassuolo, sequestro dell’ex compagna: convalidato l'arresto del 49enne

Il Gip di Modena ha convalidato l’arresto del 49enne, eseguito in flagranza di reato dai carabinieri di Sassuolo nella mattinata di lunedi 19 maggio.

I militari erano stati attivati da una segnalazione anonima che indicava la presenza di una donna tenuta in ostaggio all’interno di un laboratorio artigianale ad opera di uno straniero armato di coltello.

Sul posto si erano prontamente portate le pattuglie dei carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile, affiancate da una squadra dei Vigili del Fuoco dotata di attrezzatura per la rimozione forzata di ostacoli fissi. Le urla della donna provenienti dall’interno dello stabile non avevano lasciato dubbi sulla gravità della situazione: i militari, valutato il pericolo, avevano forzato una porta in ferro e hanno fatto irruzione nello stabile.

All’interno i carabinieri avevano bloccato l’uomo, trovato in possesso di un coltello a serramanico.

La vittima, trattenuta contro la propria volontà fin dalla sera precedente, era stata liberata ed accompagnata al Pronto Soccorso di Sassuolo, con visibili traumi sul corpo provocati dalle violenze subite dall’uomo. Infatti il 49enne aveva cercato di stringerle al collo delle fascette da elettricista; solo la resistenza della donna e il tempestivo intervento dei militari avevano evitato il peggio.

Il 49enne è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, portato in carcere.