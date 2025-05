Sassuolo: sequestra e aggredisce l’ex compagna, arrestato

Grave episodio di violenza questa mattina intorno alle 9.30 in via Porta a Sassuolo. Un uomo si è barricato all’interno di un capannone con l’ex compagna dopo averla picchiata e minacciata. La vittima di 52 anni è stata portata in ospedale: la prognosi è di venti giorni. L'uomo è stato arrestato grazie all'intervento dei carabinieri che sono stati contattati dai vicini che hanno udito le urla della vittima. I militari hanno hanno sfondato la porta del capannone costringendo alla resa l'aggressore.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua