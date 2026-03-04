Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Un bambino di due anni è stato trovato ieri dalla polizia locale a Sassuolo, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove passano diverse macchine, tra via Gorrieri e via Ancora.

'Grazie alla segnalazione immediata di due cittadini, tra cui un referente del Controllo di Vicinato, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in pochissimi istanti mettendo il piccolo in sicurezza.

Vedere la madre riabbracciare il figlio in lacrime, dopo momenti di comprensibile e fortissima apprensione, è il lieto fine che tutti speravamo - afferma il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini -. Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del Controllo di Vicinato. La collaborazione attiva tra residenti e forze dell’ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri. Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e ai cittadini che, con prontezza e senso di comunità, hanno evitato che una situazione di potenziale pericolo si trasformasse in tragedia'.