Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina

Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina

Donate da Banco San Geminiano e San Prospero nuove tecnologie per l'assistenza ai pazienti cronici e fragili, per ridurre gli spostamenti alle sedi ospedaliere

4 minuti di lettura
Si è tenuta oggi, presso la Casa della Comunità di Montefiorino, la presentazione delle strumentazioni donate dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) all’Azienda USL di Modena, e già in uso nel nuovo ambulatorio di telemedicina a servizio della comunità locale, attivato nell’ambito delle progettualità previste dal Progetto Salute della Montagna modenese.
 

All’incontro hanno partecipato la Direttrice Sanitaria dell’AUSL di Modena, Romana Bacchi, la Direttrice del Distretto di Sassuolo, Federica Ronchetti, il Sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini, il rappresentante della Fondazione BSGSP Lorenzo Leone, Andrea Schenetti, Direttore della filiale Banco BPM di Montefiorino, e i professionisti sanitari della struttura.Le donazioni hanno consentito di dotare la Casa della Comunità di Montefiorino di strumenti fondamentali per l’attività clinica di prossimità che, integrati con la rete degli specialisti ospedalieri, consentono di effettuare esami di base per i pazienti cronici e fragili evitando loro lo spostamento verso le strutture ospedaliere. Così sono già in uso da qualche settimana un Elettrocardiografo (ECG), un monitor multiparametrico, un lettino elettrico, un holter cardiaco e un holter pressorio, strumentazioni che permettono di lavorare direttamente sul territorio, con il supporto di reti digitali integrate per svolgere tutte le attività di telerefertazione in collegamento con gli specialisti.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

 

Attraverso un video illustrativo è stato possibile conoscere l’utilizzo concreto delle apparecchiature e il loro inserimento nei percorsi assistenziali già attivi nell’ambito del Progetto Salute della Montagna, nato per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria nell’area appenninica della Provincia di Modena. L’ambulatorio di telemedicina di Montefiorino si inserisce infatti in una rete più ampia che prevede, oltre all’esecuzione di ECG e Holter con refertazione a distanza da parte degli specialisti, il monitoraggio di pazienti cronici e fragili, in particolare cardiologici e ipertesi; il supporto alle televisite assistite nelle Case della Comunità, da parte di professionisti sanitari formati; una maggiore integrazione tra medici di medicina generale, infermieri e specialisti ospedalieri.
 

 

L’obiettivo è quello di potenziare l’assistenza di prossimità, garantendo sicurezza clinica e appropriatezza, in un territorio caratterizzato da ampie distanze, bassa densità abitativa e popolazione anziana.
 


“Questa donazione rappresenta un contributo concreto alla qualità dell’assistenza nelle aree montane cui stiamo lavorando nell’ambito del più ampio Progetto Salute della Montagna – dichiara Romana Bacchi, Direttrice Sanitaria AUSL Modena -. Le tecnologie non sono un fine, ma uno strumento che consente ai nostri professionisti di prendersi cura delle persone più vicino a casa, mantenendo gli stessi standard di sicurezza e appropriatezza del resto della rete aziendale.
Ringraziamo la Fondazione BSGSP per un gesto che ha un valore reale per i cittadini”.
 


“La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero ha voluto sostenere questo intervento nella consapevolezza che l’innovazione tecnologica, se orientata alla prossimità e all’equità, sia un fattore determinante per un’assistenza di qualità, che si coniuga in una maggior vicinanza alle persone – rimarca Costanza Torricelli, Presidente della Fondazione -. Questa donazione rappresenta un esempio concreto a conferma del nostro impegno a favore del territorio e delle comunità montane”.
 


“Ringrazio a nome di tutti i cittadini che usufruiscono della Casa della Comunità di Montefiorino la fondazione Banco San Geminiano e San Prospero per la donazione attraverso la quale è stato possibile migliorare la qualità della loro assistenza sanitaria – dichiara il sindaco Maurizio Paladini –. L'ambulatorio di telemedicina si arricchisce di ulteriore tecnologia a servizio delle persone, ne riduce gli spostamenti e accelera le risposte alle necessità dei pazienti offrendo loro la possibilità di eseguire esami ECG e Holter in sede, con l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale e di prossimità nonché la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario regionale e nazionale”.
 

“Nell’ambulatorio di telemedicina di Montefiorino, parte integrante del Progetto Salute della Montagna, la tecnologia è al servizio di un modello organizzativo che mette al centro la persona, riduce gli spostamenti e rafforza il lavoro in équipe tra professionisti del territorio e specialisti - sottolinea Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto di Sassuolo -. Disporre di queste strumentazioni significa poter rispondere in modo più tempestivo ai bisogni dei pazienti, soprattutto quelli cronici e garantire equità di accesso e qualità delle cure”.
 


Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il valore della collaborazione con la Fondazione BSGSP, che ha reso possibile un investimento mirato a rafforzare i servizi sanitari nelle aree montane, in coerenza con gli obiettivi del Progetto Salute della Montagna: prossimità, integrazione dei servizi e riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure. Si conferma infine il ruolo delle Case della Comunità come punto di riferimento per l’assistenza territoriale, nello sforzo di tradurre innovazione organizzativa e tecnologica in servizi concreti per la popolazione.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

Caso Ausl di Modena, bordata della Cisl contro Cgil: 'Si vergogni e chieda scusa'

Caso Ausl di Modena, bordata della Cisl contro Cgil: 'Si vergogni e chieda scusa'

Cgil e Uil: 'Ausl Modena, gestione fallimentare: bruciato un milione di euro per i lavoratori'

Cgil e Uil: 'Ausl Modena, gestione fallimentare: bruciato un milione di euro per i lavoratori'

Emergenza Urgenza montagna: in estate una auto medica in più

Emergenza Urgenza montagna: in estate una auto medica in più

Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Castelfranco, palazzetto dello sport abbandonato a se stesso

Castelfranco, palazzetto dello sport abbandonato a se stesso