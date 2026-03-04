Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'

Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

'Chi svolge un incarico pubblico, quando dimostra di non essere all'altezza, deve dare le dimissioni. Questo signore ha dimostrato di non essere all'altezza'

3 minuti di lettura
'Qualcuno dice che il presidente della Fondazione di Modena si è mosso con circospezione, ma vivaddio, uno che è 20 anni che è lì, non si rende conto che da 6 anni gli rubano i soldi sotto il naso? Allora cosa sta lì a fare? Per prendere il gettone di presenza? E il collegio sindacale e i sindaci revisori cosa ci stanno a fare? Questa gente dovrebbe essere responsabile in solido concretamente non solo formalmente. Anche se non ci sono responsabilità penali precise, esiste comunque un istituto che gli uomini che hanno un minimo di dignità dovrebbero avere: quello delle dimissioni. Perchè se a uno dopo 20 anni sfilano i soldi sotto il naso, se ne deve andare a casa. Questa è la verità. Chi fa politica o chi svolge un incarico pubblico, quando dimostra di non essere all'altezza, deve dare le dimissioni. Questo signore ha dimostrato di non essere all'altezza e se ne deve andare'.
Questa parole chiare, senza filtri e compromessi sono state pronunciate due giorni fa in Consiglio comunale a Modena durante il dibattito sullo scandalo che ha investito la Fondazione di Modena con l'ammanco milionario subito.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A pronunciarle non è stato un esponente della minoranza, ma un consigliere comunale di maggioranza: il decano del Consiglio Paolo Ballestrazzi del Partito repubblicano ed eletto nelle fila di Azione. La stessa Azione che, dopo i sussulti iniziali, è stata richiamata all’ordine da Matteo Richetti, riscopertosi amico del presidente della Provincia Fabio Braglia.
La libertà che si respira nelle parole di Ballestrazzi suona come un monito e una lezione non tanto alla maggioranza che - con equilibrismo incerto ha provato a difendere la propria barchetta - quanto all'opposizione che - ancora una volta - ha tentennato sul tema, incapace, a differenza del caso Amo, di usare parole dure e precise.
Con l'eccezione di Maria Grazia Modena e della Lega di Giovanni Bertoldi in Consiglio e Antonio Platis di Forza Italia a livello regionale, infatti, in questi mesi l'opposizione modenese con Fdi in testa, non è riuscita a centrare l'obiettivo chiaramente emerso dallo scandalo Fondazione: oltre un milione di euro scomparsi in sei anni, oltre 800 bonifici effettuati da un dipendente infedele e tutti i vertici dell'ente autoassolti come nulla fosse, come se loro non avessero alcuna responsabilità in termini di controlli.
Con il presidente Matteo Tiezzi che si lanciava in arditi paragoni su 20 euro scomparsi a sua insaputa dal suo conto, nonostante lo
Statuto preveda chiaramente che il Cdi possa avanzare azione di responsabilità nei confronti del Cda e dei Revisori, nonostante il Modello 231 certifichi che nessuno - nemmeno quindi il dipendente infedele - poteva gestire in autonomia un processo.
Eppure la parola ‘dimissioni’, fatte salve le eccezioni citate, sembrava per l’opposizione impronunciabile, un po’ come ‘ho sbagliato’ per l’indimenticato Fonzie. Atteggiamento ben diverso rispetto alla furia giacobina dimostrata sul caso Amo.
Così lunedì, mentre Luca Negrini di Fdi parlava di 'aprire una riflessione sulle nomine', mentre Giovanni Silingardi del M5S si dilettava sul fatto (verissimo sia chiaro) che la Fondazione è 'ente di diritto privato e che il Comune non è partecipante', mentre Enza Carriero del Pd assicurava che 'nessuno ha inteso sminuire la gravità dei fatti', il 'vecchio' Ballestrazzi ribaltava il tavolo e - come il bimbo di Andersen - diceva quello che ogni cittadino pensa: chi aveva responsabilità di vertice, davanti a un simile scandalo, deve andare a casa. Tanto facile e banale nella sostanza quanto difficile - evidentemente - dirlo.
Giuseppe Leonelli
Sopra il video integrale dell'intervento di Paolo Ballestrazzi
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Nasce la UIL Funzione Pubblica Modena e Reggio Emilia

Nasce la UIL Funzione Pubblica Modena e Reggio Emilia

Omicidio stradale: convalidato l'arresto in carcere per il 20enne alla guida

Omicidio stradale: convalidato l'arresto in carcere per il 20enne alla guida

Maria Grazia Modena: 'Campo nomadi abusivo di via Canaletto: dopo 15 anni basta immobilismo'

Maria Grazia Modena: 'Campo nomadi abusivo di via Canaletto: dopo 15 anni basta immobilismo'

'Scandalo Fondazione Modena, chi guida un’istituzione deve assumersi responsabilità anche morali'

'Scandalo Fondazione Modena, chi guida un’istituzione deve assumersi responsabilità anche morali'

'Roulotte abusive in via Canaletto: la Regione cosa sta facendo per il superamento dei campi rom e sinti?'

'Roulotte abusive in via Canaletto: la Regione cosa sta facendo per il superamento dei campi rom e sinti?'

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Lega Castelfranco: 'Inaccettabile bandiera Palestina su teatro al posto del tricolore'

Lega Castelfranco: 'Inaccettabile bandiera Palestina su teatro al posto del tricolore'

Castelfranco, espone bandiera della Palestina: sindaco Gargano minacciato di morte

Castelfranco, espone bandiera della Palestina: sindaco Gargano minacciato di morte

Omicidio stradale a Modena, il sindaco: 'Comune si costituirà parte civile'

Omicidio stradale a Modena, il sindaco: 'Comune si costituirà parte civile'