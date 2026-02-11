Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione di Modena, in base alla 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati'

E ancora: 'Ogni operazione/transazione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione archiviata'

'Le verifiche non hanno evidenziato coinvolgimenti diretti o indiretti di altri soggetti interni. È un punto fermo, tecnico e documentale, al quale tengo particolarmente'. Così il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi sei giorni fa in conferenza stampa ha negato l'assenza di ogni tipo di responsabilità da parte dei vertici della Fondazione di Modena in merito all'ammanco milionario puntando il dito solamente su 'un disonesto che ha rubato'. 'Se fossero state accertate responsabilità non sarei qua' - ha aggiunto il direttore generale Luigi Benedetti. Ricordiamo che - in base ai dati forniti dalla Fondazione e in attesa dei riscontri della Finanza - parliamo di somme sottratte per 1.162.810 euro, riconducibili a 807 bonifici, distribuiti dal primo gennaio 2019 al 31 ottobre 2025.

Il modello 231

Ma quali sono i meccanismi e le responsabilità di controllo interno che tecnicamente la Fondazione di Modena si è data?
Come emerge dal sito della Fondazione stessa, l'ente 'si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01, e di un Codice Etico.
A tale scopo la Fondazione si è dotata di un Organismo di Vigilanza che monitora l’attuazione del Modello fornendo periodica informativa al Consiglio di Amministrazione e demandato alla formulazione di eventuali proposte di modifica'.
I membri di tale organismo sono l'avvocato Giulio Garuti nelle vesti di presidente (lo stesso professionista chiamato peraltro a dipanare lo scandalo Amo dall'amministratore unico Andrea Bosi), la dottoressa Alessandra Gualandri (componente interno) e il dottor Stefano Zanardi (componente esterno). L’attuale versione del Modello e del Codice Etico è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2021.
Ebbene, il Modello 231 adottato da palazzo Montecuccoli, interviene anche sulle modalità di controllo delle transazioni effettuate, in particolare al capitolo 3.3 sui 'principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato'.

'In aggiunta ai controlli specifici descritti, la Fondazione ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato. Si tratta, nello specifico, dei seguenti controlli - si legge nel Modello - ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente; nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate; l’insieme delle norme dell’ente deve essere coerente con l’operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale
da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto; ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata'.
Quindi, per il codice di autoregolamentazione della Fondazione stessa, 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati'. Parole che sembrano stonare con le dichiarazioni dei vertici che hanno sgravato ogni responsabilità degli ammanchi e degli 807 bonifici illeciti su un solo dipendente negando ogni responsabilità in termini di controlli.
Giuseppe Leonelli
Nella foto il presidente Matteo Tiezzi e l'avvocato Giulio Garuti
