Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione di Modena, il Cdi valuta azione di responsabilità: ecco chi ha designato i consiglieri

Scandalo Fondazione di Modena, il Cdi valuta azione di responsabilità: ecco chi ha designato i consiglieri

E' evidente che nessuno dei consiglieri ha vincolo di mandato rispetto all'ente nominante, ma comunque un 'consiglio' politico può sempre giungere

2 minuti di lettura
Davanti all'ammanco da 1,1 milioni di euro dalle casse della Fondazione di Modena, in base all'articolo 10 dello Statuto starebbe al Consiglio di indirizzo deliberare una eventuale 'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori'. Solamente qualora il Consiglio di indirizzo decidesse di non promuovere un'azione di responsabilità il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe poi intervenire con i propri poteri di vigilanza.
 

A fronte di questo scenario è dunque opportuno interrogarsi sulla composizione dell'attuale Cdi. Chi ha nominato i 20 componenti? E' evidente che nessuno dei consiglieri ha vincolo di mandato rispetto all'ente nominante, ma comunque un 'consiglio' politico può sempre giungere. Del resto la eventuale deliberazione per una azione di responsabilità (azione decisa ad esempio nel caso di Amo) deve essere presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
 

L'attuale Cdi, presieduto, ma senza diritto di voto, dallo stesso Matteo Tiezzi (che venne indicato dal Comune di Modena) è composto da altri 19 membri. Qualcuno di loro presenterà la questione della responsabilità dei vertici in termini di mancati controlli, così come emerge dal Modello 231 approvato da palazzo Montecuccoli nel 2021, o si andrà avanti come nulla fosse, sperando nella inerzia del ministero?
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Quello che è certo è che citando appunto la 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati', cosa che invece - stando al resoconto di Tiezzi, della vice De Marco - e del direttore Benedetti - è avvenuta per ben sei anni consentendo al dipendente infedele di rubare 1,1 milioni di euro con oltre 800 bonifici.

Le designazioni


Chiara Arletti (designata dalla Diocesi in sostituzione della prima scelta Silvia Menabue entrata nel Cda)
Emanuela Bertini (designata dalla Camera di Commercio)
Giuliano Carletti (designato dalla Camera di Commercio)
Erminio Chiappelli (designato dal Comune di Castelfranco in sostituzione della prima scelta Valerio Zanni entrato nel Cda)
Cristina Contri (cooptata)
Maurizia Gherardi (designata dalla Provincia di Modena)
Mirella Guicciardi (designata dal Comune di Modena)
Andrea Iori (designato dal Comune di Pavullo)
Anna Lisa Lamazzi (cooptata)
Marina Leonardi (designato dal Comune di Modena al posto della prima scelta Silvana Borsari entrata nel Cda)
Davide Mazzi (designato da Unimore)
Giuseppe Mucciarini (designato dal Centro Servizi Volontariato)
Antonio Nicolini (designato dal Comune di Sassuolo)
Mario Noera (cooptato)
Sarah Olivero (designata dal Centro Servizi Volontariato)
Maurizio Pirazzoli (designato dalla Provincia di Modena al posto del defunto Giuseppe Zanardi, a suo volta succeduto al membro del Cda Massimiliano Morini)
Francesco Rocco (designato dal Comune di Modena al posto
della prima scelta Eleonora De Marco entrata nel Cda)
Valeria Venturelli (designata da Unimore)
Cecilia Vernia (designata da Unimore al posto della prima scelta Valeria Marigo entrata nel Cda).
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena merita di più, perchè alla manifestazione non c'era il sindaco?

Modena merita di più, perchè alla manifestazione non c'era il sindaco?

Dalla piazza il grido dei cittadini per la sicurezza: 'Modena merita di più'

Dalla piazza il grido dei cittadini per la sicurezza: 'Modena merita di più'

'Questa riforma sgretolerà il sistema delle correnti': Il ministro Nordio a Modena per il Sì

'Questa riforma sgretolerà il sistema delle correnti': Il ministro Nordio a Modena per il Sì

Franchini (Ruote Libere): 'Divieto sorpasso Modena-Sassuolo: si può fare, ma Anas smetta di limitarsi ai divieti'

Franchini (Ruote Libere): 'Divieto sorpasso Modena-Sassuolo: si può fare, ma Anas smetta di limitarsi ai divieti'

Modena domani di scena a Castellammare: contro lo Juve Stabia in cerca di riscatto

Modena domani di scena a Castellammare: contro lo Juve Stabia in cerca di riscatto

Novi, in fiamme il tetto di una abitazione: nessun ferito

Novi, in fiamme il tetto di una abitazione: nessun ferito

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti 'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia 'l'intimidazione' subita da Pulitanò (Fdi)

'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia 'l'intimidazione' subita da Pulitanò (Fdi)

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla

Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla