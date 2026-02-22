Scandalo Fondazione di Modena, il Cdi valuta azione di responsabilità: ecco chi ha designato i consiglieri

A fronte di questo scenario è dunque opportuno interrogarsi sulla composizione dell'attuale Cdi. Chi ha nominato i 20 componenti? E' evidente che nessuno dei consiglieri ha vincolo di mandato rispetto all'ente nominante, ma comunque un 'consiglio' politico può sempre giungere. Del resto la eventuale deliberazione per una azione di responsabilità (azione decisa ad esempio nel caso di Amo) deve essere presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
L'attuale Cdi, presieduto, ma senza diritto di voto, dallo stesso Matteo Tiezzi (che venne indicato dal Comune di Modena) è composto da altri 19 membri. Qualcuno di loro presenterà la questione della responsabilità dei vertici in termini di mancati controlli, così come emerge dal Modello 231 approvato da palazzo Montecuccoli nel 2021, o si andrà avanti come nulla fosse, sperando nella inerzia del ministero?
Le designazioni
Chiara Arletti (designata dalla Diocesi in sostituzione della prima scelta Silvia Menabue entrata nel Cda)
Emanuela Bertini (designata dalla Camera di Commercio)
Giuliano Carletti (designato dalla Camera di Commercio)
Erminio Chiappelli (designato dal Comune di Castelfranco in sostituzione della prima scelta Valerio Zanni entrato nel Cda)
Cristina Contri (cooptata)
Maurizia Gherardi (designata dalla Provincia di Modena)
Mirella Guicciardi (designata dal Comune di Modena)
Andrea Iori (designato dal Comune di Pavullo)
Anna Lisa Lamazzi (cooptata)
Marina Leonardi (designato dal Comune di Modena al posto della prima scelta Silvana Borsari entrata nel Cda)
Davide Mazzi (designato da Unimore)
Giuseppe Mucciarini (designato dal Centro Servizi Volontariato)
Antonio Nicolini (designato dal Comune di Sassuolo)
Mario Noera (cooptato)
Sarah Olivero (designata dal Centro Servizi Volontariato)
Maurizio Pirazzoli (designato dalla Provincia di Modena al posto del defunto Giuseppe Zanardi, a suo volta succeduto al membro del Cda Massimiliano Morini)
Francesco Rocco (designato dal Comune di Modena al posto
Valeria Venturelli (designata da Unimore)
Cecilia Vernia (designata da Unimore al posto della prima scelta Valeria Marigo entrata nel Cda).