Scandalo Fondazione di Modena, il Cdi valuta azione di responsabilità: ecco chi ha designato i consiglieri

Le designazioni

Davanti all'ammanco da 1,1 milioni di euro dalle casse della Fondazione di Modena, in base all'articolo 10 dello Statuto starebbe al Consiglio di indirizzo deliberare una eventuale 'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori'. Solamente qualora il Consiglio di indirizzo decidesse di non promuovere un'azione di responsabilità il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe poi intervenire con i propri poteri di vigilanza.A fronte di questo scenario è dunque opportuno interrogarsi sulla composizione dell'attuale Cdi. Chi ha nominato i 20 componenti? E' evidente che nessuno dei consiglieri ha vincolo di mandato rispetto all'ente nominante, ma comunque un 'consiglio' politico può sempre giungere. Del resto la eventuale deliberazione per una azione di responsabilità (azione decisa ad esempio nel caso di Amo) deve essere presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.L'attuale Cdi, presieduto, ma senza diritto di voto, dallo stesso Matteo Tiezzi (che venne indicato dal Comune di Modena) è composto da altri 19 membri. Qualcuno di loro presenterà la questione della responsabilità dei vertici in termini di mancati controlli, così come emerge dal Modello 231 approvato da palazzo Montecuccoli nel 2021, o si andrà avanti come nulla fosse, sperando nella inerzia del ministero?Quello che è certo è che citando appunto la 231 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati', cosa che invece - stando al resoconto di Tiezzi, della vice De Marco - e del direttore Benedetti - è avvenuta per ben sei anni consentendo al dipendente infedele di rubare 1,1 milioni di euro con oltre 800 bonifici.(designata dalla Diocesi in sostituzione della prima scelta Silvia Menabue entrata nel Cda)(designata dalla Camera di Commercio)(designato dalla Camera di Commercio)(designato dal Comune di Castelfranco in sostituzione della prima scelta Valerio Zanni entrato nel Cda)(cooptata)(designata dalla Provincia di Modena)(designata dal Comune di Modena)(designato dal Comune di Pavullo)(cooptata)(designato dal Comune di Modena al posto della prima scelta Silvana Borsari entrata nel Cda)(designato da Unimore)(designato dal Centro Servizi Volontariato)(designato dal Comune di Sassuolo)(cooptato)(designata dal Centro Servizi Volontariato)(designato dalla Provincia di Modena al posto del defunto Giuseppe Zanardi, a suo volta succeduto al membro del Cda Massimiliano Morini)(designato dal Comune di Modena al postodella prima scelta Eleonora De Marco entrata nel Cda)(designata da Unimore)(designata da Unimore al posto della prima scelta Valeria Marigo entrata nel Cda).