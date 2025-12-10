Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

'La guerra in Ucraina sta volgendo verso la sua fase finale che potrebbe però prolungarsi ancora per 12 mesi e forse più, visto l'atteggiamento dei governi europei che temono di subire una disfatta strategica, contestualmente alla probabile resa ucraina. Ogni giorno, la sconfitta occidentale appare più evidente e la spaccatura nel mondo atlantico tra Ue ed Usa si delinea nella sua gravità, in Europa la stretta della censura si fa sempre più pressante, a Torino proprio in questi giorni é stata cancellato un altro evento sul tema che avrebbe visto la presenza del Prof D'Orsi, di Alessandro Di Battista, Marco Travaglio ed altri'. Così, in una nota il Coordinamento Modenese contro la guerra.'Alcune forze politiche richiedono a gran voce di silenziare le voci 'dissonanti', il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità un documento in cui si chiede di contrastare la cosiddetta informazione filorussa, con richiami ai Regolamenti europei che proibiscono la diffusione sui media delle testate russe, oscurate dal marzo 2022; ricordiamo che, in Russia, sono tutt'ora visibili le televisioni occidentali ed i canali italiani, a proposito di democrazia e di libertà di espressione'. 'In questo clima ultra maccartista, partecipare ad eventi come quello che abbiamo organizzato per sabato 13 dicembre a Sassuolo alle ore 20:30 é un atto di reale Resistenza e disobbedienza ai diktat del partito unico atlantista.Il docufilm di Russia Today intitolato Biolab pone interrogativi scottanti sulla guerra biologica, sul ruolo dei centri di ricerca militare e sulle conseguenze per la popolazione ucraina e non solo. Avremo anche l'occasione di fare il punto sullo stato del conflitto e sulle prospettive che si aprono con il giornalista Vincenzo Lorusso (in collegamento dal Donbass), con Luca Rossi dell'Associazione Russia Emilia-Romagna, con il giornalista ed attivista Eliseo Bertolasi e con Luciano Lago analista di Controinformazione'.L'indirizzo del luogo dove si svolgerà la proiezione é Via Circonvallazione Nordest140, Sassuolo. Le prenotazioni vanno confermate all'indirizzo mail modenacontrolaguerra@libero.it.