Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

La polizia di Sassuolo ha arrestato un marocchino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in un esercizio commerciale.

Nella giornata di ieri alle 12 i carabinieri sono intervenuti in un noto supermercato cittadino su segnalazione di un addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso il giovane oltrepassare la barriera delle casse dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, occultandola all’interno di uno zaino.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La sua posizione amministrativa è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di idonea misura di prevenzione.