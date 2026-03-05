Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Disposta nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

1 minuto di lettura

La polizia di Sassuolo ha arrestato un marocchino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in un esercizio commerciale.

Nella giornata di ieri alle 12 i carabinieri sono intervenuti in un noto supermercato cittadino su segnalazione di un addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso il giovane oltrepassare la barriera delle casse dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, occultandola all’interno di uno zaino.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La sua posizione amministrativa è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di idonea misura di prevenzione. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Agli arresti domiciliari continua a perseguitare ragazza via social: in carcere 25enne di Vignola

Agli arresti domiciliari continua a perseguitare ragazza via social: in carcere 25enne di Vignola

Omicidio stradale: convalidato l'arresto in carcere per il 20enne alla guida

Omicidio stradale: convalidato l'arresto in carcere per il 20enne alla guida

Prignano, intimidazioni e violenze ai danni di un disabile: arrestata badante moldava

Prignano, intimidazioni e violenze ai danni di un disabile: arrestata badante moldava

Appalti illeciti nella logistica: 120 lavoratori irregolari, perquisizioni a Modena

Appalti illeciti nella logistica: 120 lavoratori irregolari, perquisizioni a Modena