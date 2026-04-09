Sassuolo, spaccio al Parco Tassi: denunciato un giovane dopo un inseguimento

'Il monitoraggio dei parchi, delle piazze e delle zone più sensibili, soprattutto con l’arrivo della bella stagione e temperature più miti – sottolinea il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – è stata intensificata, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di microcriminalità e spaccio che minano la serenità dei cittadini. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Locale per l’impegno costante e la prontezza dimostrata in ogni intervento. La loro professionalità, unita alla proficua collaborazione con le altre Forze dell'Ordine che operano sul territorio, ci permettono di incrementare significativamente i controlli e la vigilanza, garantendo una presenza ancora più rassicurante per tutta la nostra comunità'.
Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 4 aprile. Durante un servizio di pattugliamento nei pressi del parco Tassi gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria hanno notato un gruppo di giovani appartati, intenti a scambiarsi qualcosa con fare sospetto.
Alla vista della pattuglia, uno dei componenti del gruppo ha abbandonato la compagnia dandosi a una precipitosa fuga a piedi tra le vie del centro. Gli agenti hanno immediatamente avviato un inseguimento. Durante la corsa, nel tentativo di disfarsi di una prova compromettente, il giovane ha gettato a terra un involucro di colore bianco.
La fuga del ragazzo è terminata poco dopo, quando gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Contestualmente, un altro operatore ha recuperato il plico abbandonato poco prima durante la corsa. Una volta aperto e analizzato, il contenuto ha confermato i sospetti: si trattava di un unico panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 33 grammi.
Per il giovane, una volta identificato, è scattata la denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le analisi di rito.