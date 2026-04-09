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Sassuolo, spaccio al Parco Tassi: denunciato un giovane dopo un inseguimento

Sassuolo, spaccio al Parco Tassi: denunciato un giovane dopo un inseguimento

Il sindaco Mesini: 'Intensificati i controlli nelle aree sensibili per garantire la serenità dei cittadini'

2 minuti di lettura
Una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 33 grammi di hashish: è questo il bilancio di un inseguimento, da parte degli agenti della Polizia Locale di Sassuolo, avvenuto sabato scorso nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga.
'Il monitoraggio dei parchi, delle piazze e delle zone più sensibili, soprattutto con l’arrivo della bella stagione e temperature più miti – sottolinea il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – è stata intensificata, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di microcriminalità e spaccio che minano la serenità dei cittadini. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Locale per l’impegno costante e la prontezza dimostrata in ogni intervento. La loro professionalità, unita alla proficua collaborazione con le altre Forze dell'Ordine che operano sul territorio, ci permettono di incrementare significativamente i controlli e la vigilanza, garantendo una presenza ancora più rassicurante per tutta la nostra comunità'.
Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 4 aprile. Durante un servizio di pattugliamento nei pressi del parco Tassi gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria hanno notato un gruppo di giovani appartati, intenti a scambiarsi qualcosa con fare sospetto.
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Un atteggiamento che ha immediatamente destato l’attenzione degli operatori, i quali si sono avvicinati per procedere a un controllo di routine.
Alla vista della pattuglia, uno dei componenti del gruppo ha abbandonato la compagnia dandosi a una precipitosa fuga a piedi tra le vie del centro. Gli agenti hanno immediatamente avviato un inseguimento. Durante la corsa, nel tentativo di disfarsi di una prova compromettente, il giovane ha gettato a terra un involucro di colore bianco.
La fuga del ragazzo è terminata poco dopo, quando gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Contestualmente, un altro operatore ha recuperato il plico abbandonato poco prima durante la corsa. Una volta aperto e analizzato, il contenuto ha confermato i sospetti: si trattava di un unico panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 33 grammi.
Per il giovane, una volta identificato, è scattata la denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le analisi di rito.
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