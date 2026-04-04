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Inaugurata la sede ristrutturata della Croce Rossa di Sassuolo

Inaugurata la sede ristrutturata della Croce Rossa di Sassuolo

Il sindaco Mesini: 'I volontari meritano spazi all'altezza del lavoro che fanno'

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'Chi dedica il proprio tempo agli altri merita spazi adeguati, dignitosi, accoglienti. Non è un dettaglio, è un modo per dire grazie'. Con queste parole il sindaco Matteo Mesini ha aperto questa mattina la cerimonia di inaugurazione della sede ristrutturata del Comitato della Croce Rossa Italiana di Sassuolo, in Viale 28 Settembre 94.

'La Croce Rossa è una colonna portante del volontariato della nostra città - ha proseguito Mesini - unisce la prontezza del soccorso in emergenza al lavoro quotidiano di inclusione sociale, il contrasto alla povertà alimentare, il supporto alle fragilità, la vicinanza a chi non ha altra rete. Restituire ai volontari una sede adeguata era un impegno preso che abbiamo portato a termine insieme. Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari, e in particolare al Ciccarelli e a Carlo Alberto Venturelli, per il lavoro svolto in stretta sinergia con l’Amministrazione'.


Oggi è stato inaugurato il risultato di un intervento atteso da tempo. Impianti idrici e di riscaldamento rifatti, coperture ripristinate dopo i danni del giugno 2025, bagni e pavimenti rinnovati. Spazi che tornano ad essere quello che dovrebbero sempre essere per chi li abita ogni giorno: funzionali, dignitosi, accoglienti.

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Con la sede rinnovata trova finalmente posto adeguato anche “Casa CRI”, punto di riferimento per donne e bambini in fuga da situazioni di pericolo.

'Non si tratta solo di spazi rinnovati - dichiara Serena Lenzotti, vicesindaco con delega al  welfare - è un investimento concreto sulle persone: prima di tutto sui volontari, che meritano luoghi in cui lavorare con dignità. Poi sui servizi: “Casa CRI” oggi ha finalmente il luogo che merita, per stare accanto a chi attraversa i momenti più difficili. Restano interventi da completare, gli spazi per i mezzi di soccorso, altri lavori strutturali, ma la direzione è chiara. Il welfare si costruisce così: con visione, collaborazione e investimenti che durano nel tempo'.


L’investimento complessivo del Comune ha sfiorato i 50.000 euro, tra fondi propri e contributo regionale di 10.000 euro. La giornata ha visto anche la presentazione del nuovo mezzo di Sala Radio Mobile, acquisito tramite bando ministeriale, che rafforza la capacità di intervento nelle emergenze. Un tassello di un percorso più ampio: dopo ACAT e AISM, l’amministrazione lavora ora con PAS alla nuova sede alle ex Vittorino.

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