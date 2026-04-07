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Sassuolo, sui bus scolastici un addetto alla sicurezza

Sassuolo, sui bus scolastici un addetto alla sicurezza

'Vogliamo abituare i bambini a viaggiare sui mezzi pubblici in modo responsabile, e rispettoso della sicurezza propria e altrui'

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Novità a Sassuolo sul fronte del trasporto scolastico: da questa settimana un'addetta della ditta affidataria del servizio — su commissione e con onere a carico del Comune — viaggerà a bordo dei pulmini scolastici a rotazione sulle diverse linee, garantendo una copertura periodica di tutti i percorsi attivi sul territorio.

L'obiettivo principale è verificare che bambini e ragazzi viaggino in sicurezza: cinture allacciate, comportamenti corretti, rispetto delle norme previste durante il trasporto. Un controllo puntuale e sistematico che, grazie alla rotazione tra le linee, interesserà nel tempo l'intero servizio senza concentrarsi su percorsi specifici.

L'iniziativa ha anche una valenza educativa più ampia, come sottolinea l'assessora Maria Savigni: 'Vogliamo abituare i bambini a viaggiare sui mezzi pubblici in modo responsabile, e rispettoso della sicurezza propria e altrui. Il tragitto casa-scuola deve essere vissuto da tutti in modo tranquillo e sereno. Si tratta anche di educazione civica: sin da piccoli i bambini possono, e devono, imparare ad avere rispetto degli spazi comuni e dei mezzi pubblici'.

Il servizio viene introdotto in via sperimentale fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, con l'intenzione di valutarne l'efficacia in vista di una possibile stabilizzazione. Un segnale concreto dell'attenzione dell'Amministrazione alla qualità e alla sicurezza di un servizio che ogni giorno coinvolge centinaia di famiglie sassolesi. 

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