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Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Zero vittorie nelle ultime otto per i rossoblù che restano fermi a quota 30 e che sabato prossimo ospiteranno la Cremonese

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Il Sassuolo riprende da dove aveva lasciato e blinda definitivamente la salvezza, inguaiando il Cagliari. I ragazzi di Fabio Grosso superano 2-1 in rimonta i rossoblù nel match del Mapei Stadium: decidono i gol di Garcia e Pinamonti dopo l’iniziale vantaggio di Esposito su rigore.

Gli ospiti provano subito a farsi vedere dalle parti di Muric con una conclusione di Adopo, che però termina agevolmente tra le braccia del portiere. La risposta degli emiliani non si fa attendere, tant’è che al 5′ Thorstvedt ci prova dalla distanza con un tiro che termina fuori di un soffio. Nella prima parte di gara sono i sardi a condurre il gioco e al 26′ si rendono nuovamente pericolosi con Esposito, che si incunea in area e viene arginato da Idzes.

Dopo una revisione Var, Chiffi ravvisa un fallo di mano del difensore indonesiano e assegna un calcio di rigore: sul dischetto si presenta lo stesso Esposito, che batte Muric e realizza il gol dell’1-0. Il Cagliari, forte del vantaggio, prova a cavalcare il momento positivo andando vicino al raddoppio: al 34′ Palestra mette in mezzo per Adopo, che però viene anticipato da Esposito che fallisce la chance.

In apertura di ripesa il Sassuolo acciuffa il pareggio grazie a Ulisses Garcia, che infila la sfera all’angolino con una precisa conclusione dal limite dell’area.

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Mister Grosso contribuisce a cambiare il vento del match grazie agli ingressi dalla panchina come Lipani, che al 70′ si vede annullare un gol per fuorigioco.

La rete del sorpasso neroverde, però, è soltanto rimandata poiché al 78′ un altro subentrato come Bakola innesca Andrea Pinamonti in area di rigore: l’ex Genoa difende palla spalle alla porta, si gira e fulmina Caprile. La formazione ospite va a caccia del pareggio, costruendosi una clamorosa occasione in pieno recupero con Obert, che però spreca tutto da ottima posizione dopo l’errore in uscita di Muric. I neroverdi, dunque, resistono all’assalto finale dei rivali e tornano al successo dopo oltre un mese salendo a quota 42 punti. Zero vittorie nelle ultime otto per i rossoblù che restano fermi a quota 30 e che sabato prossimo ospiteranno la Cremonese alla Unipol Domus in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza.

Il tabellino

SASSUOLO (4-4-2): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Romagna 6 (13’st Coulibaly 6), Garcia 7; Berardi 5.5, Thorstvedt 6.5, Kone 6 (24’st Lipani 6.5), Laurienté 5 (24’st Bakola 6.5); Pinamonti 7 (37’st Nzola sv), Volpato 5 (13’st Matic 6.5). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Pedro, Muharemovic.

Allenatore: Grosso 6.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Rodriguez 6, Mina 6, Ze Pedro 5.5 (38’st Kilicsoy sv); Palestra 6.5, Deiola 6, Gaetano 5.5 (30’st Sulemana 6), Adopo 6 (44’st Zappa sv), Obert 5.5; Folorunsho 5.5 (30’st Borrelli 5), Esposito 6.5 (44’st Mendy sv). In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Raterink, Belotti, Albarracin, Liteta. Allenatore: Pisacane 5.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 5.5.

RETI: 30’pt Esposito (rig), 5’st Garcia, 33’st Pinamonti.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Pinamonti.

Angoli: 2-2.

Recupero: 3′, 6′.

Foto Sassuolo Calcio

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