Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

'Tre pilastri fondamentali: controllo dei flussi migratori, certezza della pena e legittima difesa e tutela delle Forze dell’Ordine'

1 minuto di lettura

Il Comitato Costituente Modena 20 di Futuro Nazionale annuncia l’avvio di una mobilitazione sul territorio con gazebo e punti informativi a Modena e provincia nelle giornate dell’11 e 12 aprile sotto il Portico del Collegio a Modena, in Piazza Costituente a Mirandola e in Piazza Garibaldi a Sassuolo.

'L’iniziativa sostiene la proposta di riforma “Tolleranza Zero”, promossa dal Generale Roberto Vannacci e dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, con l’obiettivo di avviare una raccolta firme ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro della mobilitazione vi è una richiesta chiara: un cambio di passo deciso e concreto sulle politiche di sicurezza, a tutela dei cittadini e delle Forze dell’Ordine. Non possiamo più accettare che l’insicurezza diventi la normalità - dichiara Federica Barozzi, referente del Comitato modenese -. Troppi cittadini oggi vivono con paura nelle proprie città. In alcune aree sensibili del territorio, come la zona della stazione e il quartiere Sacca, la percezione di abbandono è evidente e crescente. La proposta “Tolleranza Zero” si fonda su tre pilastri fondamentali: controllo dei flussi migratori, certezza della pena e legittima difesa e tutela delle Forze dell’Ordine. È tempo di rimettere al centro il diritto alla sicurezza - prosegue Barozzi -. Dopo anni di promesse disattese, chiediamo al Governo un intervento strutturale e non più rinviabile'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Intrecci sonori: nella Chiesa Santa Maria delle Assi l'ensamble femminile Sulpitia Cesis

Modena, Intrecci sonori: nella Chiesa Santa Maria delle Assi l'ensamble femminile Sulpitia Cesis

Modena, l’ex presidente UCOII Yassine Lafram a confronto sull’Islam nell’Italia di oggi

Modena, l’ex presidente UCOII Yassine Lafram a confronto sull’Islam nell’Italia di oggi

Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

Viabilità: dal 10 al 13 aprile chiusa la complanare direzione Bologna

Viabilità: dal 10 al 13 aprile chiusa la complanare direzione Bologna

Festival della Migrazione 2026: a Roma la presentazione dell’XI edizione dedicata alle donne

Festival della Migrazione 2026: a Roma la presentazione dell’XI edizione dedicata alle donne

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Articoli Recenti Manutenzione strade Modena, il contratto del 2022 cresce del 21%

Manutenzione strade Modena, il contratto del 2022 cresce del 21%

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

'Le case dei rider dove i rider non sono più di casa'

'Le case dei rider dove i rider non sono più di casa'

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà