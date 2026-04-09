Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Il Comitato Costituente Modena 20 di Futuro Nazionale annuncia l’avvio di una mobilitazione sul territorio con gazebo e punti informativi a Modena e provincia nelle giornate dell’11 e 12 aprile sotto il Portico del Collegio a Modena, in Piazza Costituente a Mirandola e in Piazza Garibaldi a Sassuolo.

'L’iniziativa sostiene la proposta di riforma “Tolleranza Zero”, promossa dal Generale Roberto Vannacci e dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, con l’obiettivo di avviare una raccolta firme ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro della mobilitazione vi è una richiesta chiara: un cambio di passo deciso e concreto sulle politiche di sicurezza, a tutela dei cittadini e delle Forze dell’Ordine. Non possiamo più accettare che l’insicurezza diventi la normalità - dichiara Federica Barozzi, referente del Comitato modenese -. Troppi cittadini oggi vivono con paura nelle proprie città. In alcune aree sensibili del territorio, come la zona della stazione e il quartiere Sacca, la percezione di abbandono è evidente e crescente. La proposta “Tolleranza Zero” si fonda su tre pilastri fondamentali: controllo dei flussi migratori, certezza della pena e legittima difesa e tutela delle Forze dell’Ordine. È tempo di rimettere al centro il diritto alla sicurezza - prosegue Barozzi -. Dopo anni di promesse disattese, chiediamo al Governo un intervento strutturale e non più rinviabile'.