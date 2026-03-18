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Maxi operazione di Polizia nell'area artigianale di Vignola: sparatoria coi banditi

Maxi operazione di Polizia nell'area artigianale di Vignola: sparatoria coi banditi

Agenti in tenuta d'assalto, elicotteri e mezzi blindati all'interno della zona. Nel mirino una banda che stava organizzando una rapina a furgoni portavalori

2 minuti di lettura
Una maxi operazione della polizia di Stato è in corso a Vignola in via Trinità nell'area della zona artigianale. Sul posto mezzi di terra e aria, con agenti in tenuta d'assalto, un elicottero e mezzi speciali. Il blitz arriva a conclusione di una indagine iniziata e diretta dalla Procura di Chieti e, da ultimo, con la collaborazione ed in sinergia con la Procura di Modena e ha portato a sventare un assalto a furgoni portavalori, pianificato da un gruppo armato ed organizzato di numerosi uomini italiani quasi tutti dell'area di Cerignola e Foggia ed un albanese.
La complessa operazione di polizia, avvenuta nelle campagne modenesi in comune di Vignola, nei pressi del mercato ortofrutticolo, ha permesso di arrestare 14 persone, rinvenendo e sequestrando numerose armi da sparo automatiche, tra cui almeno 4 mitragliatori modello AK 47 e polvere pirica con congegni elettronici e manuali, tre secchi di chiodi a punta per bloccare il transito degli altri veicoli in autostrada, alcune taniche di benzina, numerosi indumenti per il travisamento, che sarebbero stati utilizzati per l'assalto e l'apertura dei furgoni blindati di una nota società di trasporto valori in partenza da Bologna e diretti a Paderno Dugnano in transito sull'autostrada A1.
Nel corso dell'operazione
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sono stati sequestrati un autoarticolato di proprietà di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto di parte dell'attrezzatura e quattro veicoli di grossa cilindrata (tre Maserati ed un Audi), Gli arrestati avevano a disposizione un apparecchio Jammer per inibire le comunicazioni via telefono durante l'assalto ed impedire o quantomeno rallentare i soccorsi e l'arrivo delle forze di polizia.
L'intervento conclusivo ha visto l'impiego di numerosi agenti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, uno dei quali rimasto leggermente ferito durante la sparatoria, delle Squadre Mobili di Chieti e Modena con il supporto operativo dei reparti speciali dei Nocs e di un elicottero per il supporto dall'alto.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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