Modena, egiziano scalzo in via delle Suore prende a bastonate la polizia: arrestato col taser

La polizia di Modena ha arrestato ieri sera un egiziano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Intorno alle 19.30, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi della rotonda tra via delle Suore e via La Marmora, dove era stato segnalato un uomo che camminava al centro della carreggiata a torso nudo e scalzo. Alla vista della Polizia, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica da sostante stupefacenti, ha apposto una violenta resistenza, minacciando gli agenti con un ramo di circa un metro e tentando più volte di aggredirli fisicamente. I poliziotti, al fine di contenere la sua aggressività, si sono visti costretti ad utilizzare il taser, riuscendo a bloccare e fermare il 22enne.

