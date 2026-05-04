La polizia di Modena ha arrestato ieri sera un egiziano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.
Intorno alle 19.30, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi della rotonda tra via delle Suore e via La Marmora, dove era stato segnalato un uomo che camminava al centro della carreggiata a torso nudo e scalzo. Alla vista della Polizia, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica da sostante stupefacenti, ha apposto una violenta resistenza, minacciando gli agenti con un ramo di circa un metro e tentando più volte di aggredirli fisicamente. I poliziotti, al fine di contenere la sua aggressività, si sono visti costretti ad utilizzare il taser, riuscendo a bloccare e fermare il 22enne.
Modena, egiziano scalzo in via delle Suore prende a bastonate la polizia: arrestato col taser
L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica da droghe, ha apposto una violenta resistenza, minacciando gli agenti con un ramo di un metro
La polizia di Modena ha arrestato ieri sera un egiziano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.
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