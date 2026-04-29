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Modena, drogato invade la carreggiata a piedi e prende a pugni gli agenti: arrestato 38enne italiano

Modena, drogato invade la carreggiata a piedi e prende a pugni gli agenti: arrestato 38enne italiano

Gli operatori, che con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo, hanno riportato nel corso della colluttazione lesioni personali

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La Polizia di Modena ha arrestato un italiano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata del 28 aprile scorso, la Squadra Volante è intervenuta in via Nonantolana dove era stata segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione per assunzione di sostante stupefacenti, che a piedi aveva invaso la carreggiata rischiando di essere investito dalle auto in transito.

Alla vista della Polizia, il 38enne ha cercato di darsi alla fuga imboccando via Nonantolana in direzione centro città.

Raggiunto e fermato dagli agenti, ha opposto resistenza colpendoli con pugni e calci. Gli operatori, che con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo, hanno riportato nel corso della colluttazione lesioni personali, refertate successivamente dal locale Pronto Soccorso.

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