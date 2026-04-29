'Modena, non va attaccato l'uomo nudo in stato confusionale, ma chi non ha vigilato su di lui'

'Passata la tempesta dovuta alla presenza di un uomo di colore che in una tarda mattinata di fine aprile si aggirava confuso e nudo all’inizio di corso Vittorio Emanuele che, pur cercando di coprirsi le pudenda, ha suscitato il subitaneo sdegno di FdI (il consigliere comunale Luca Negrini), al quale ha prontamente ribattuto l’altro Luca (il consigliere comunale Luca Barbari) del PD, anch’esso sdegnato, non per l’indecoroso gesto del malcapitato, ma per l’assenza di umanità e comprensione del diverso da parte dell’avversario politico, non guasterebbe fare il punto'. A parlare è Maria Grazia Modena, consigliere comunale e capogruppo della Lista civica “Modena x Modena”.
'Oddio, in un Paese normale si chiama oltraggio al pudore, è reato e che possa suscitare una qualche più che sorpresa reazione ci sta, soprattutto in chi si trova improvvisamente davanti uno spettacolo come quello di corso Vittorio. Ma metterla in politica, come si affretta a fare il PD, non solo è fuorviante, ma è anche un evidente senso di colpa, di timore per la complicità nel favorire una immigrazione incontenibile e incontrollabile che con sempre nuove manifestazioni negative contribuisce a fare sprofondare la Città nel degrado non solo materiale - afferma la Modena -.