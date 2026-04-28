Torna Run Different, Corsa, allenamenti, Yoga, per tutti e gratis

Correre insieme, riscoprire gli spazi della città, costruire relazioni attraverso il movimento: è questa la traiettoria lungo cui si muove Run Different, che anche nel 2026 consolida il proprio ruolo nel panorama sportivo e sociale modenese con un calendario di iniziative articolato e inclusivo. I progetti, patrocinati dal Comune di Modena, si rivolgono a un pubblico ampio, dai 18 ai 70 anni, e sono pensati per accogliere sia chi muove i primi passi nella corsa sia runner più esperti, grazie a programmi differenziati e alla guida di allenatori qualificati.

Le iniziative 'Tour dei Parchi 2026' e 'Allenamenti all'Alba al Novi Sad' sono state presentate questa mattina in municipio da Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport del Comune di Modena, Fabio Spezzani, presidente di Run Different, Cristiana Baschieri, titolare Krycar- Suzuki, main sponsor del Tour dei Parchi, e Fabrizio Ferrari. private banker Fideuram, main sponsor di Allenamenti all'Alba al Novi Sad.

'Sport, benessere, comunità: sono queste le parole che guidano il progetto di Run Different che porta nelle strade, nelle piazze, nei parchi della nostra città la corsa per tutti e tutte', ha spiegato l'assessore Bortolamasi.'Un progetto che sosteniamo, non solo per la valenza sportiva, ma per le ricadute sociali, perché lo sport è aggregazione, incontro e inclusione'.

Tra le proposte più attese torna, per la quarta edizione, 'Allenamenti all'Alba al Novi Sad'. Da aprile a settembre, con pausa ad agosto, ogni venerdì mattina il Parco Novi Sad si anima dalle 6.15 alle 7.15 con sessioni di allenamento all'aria aperta, guidati da tre allenatori laureati. Venti appuntamenti pensati per promuovere il benessere fisico, incentivare la frequentazione del parco nelle prime ore del giorno e offrire una risposta concreta alle esigenze di chi vive o lavora in centro, sfruttando la fascia oraria più fresca. Gli allenamenti, aperti a tutti previa iscrizione, sono guidati da due o tre allenatori laureati in scienze motorie e possono contare anche sul supporto delle Piscine Dogali, che mettono a disposizione spogliatoi e docce. Il progetto è sostenuto da una rete di partner del territorio, tra cui Fabrizio Ferrari Private Banker Fideuram, Toschi Vignola, La Badessa, Krycar Suzuki ed R.T. Service.

Accanto a questa esperienza, Run Different rilancia per il quinto anno consecutivo il 'Tour dei Parchi 2026', un format che negli anni si è affermato per accessibilità e qualità. Sei appuntamenti, tra maggio e giugno, accompagneranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei principali parchi cittadini, con due tappe anche al parco Ducale di Sassuolo.Gli incontri si svolgono sempre in fascia serale, dalle 19.30 alle 20.50, e sono completamente gratuiti, previa registrazione online.

Il calendario prende il via mercoledì 6 maggio al parco Novi Sad, con una serata che abbina corsa, yoga e un momento conviviale. Seguiranno gli appuntamenti al parco della Resistenza il 13 maggio, al parco Ducale di Sassuolo il 20 maggio, al parco della Repubblica il 27 maggio – ancora con yoga e rinfresco – per poi proseguire il 3 giugno al parco Ferrari e concludersi il 10 giugno nuovamente al parco Ducale. Ogni tappa è guidata da coach qualificati che suddividono i partecipanti in gruppi di livello, rendendo l'esperienza accessibile e coinvolgente per tutti. Il Tour si arricchisce inoltre di collaborazioni con realtà del territorio, come le sessioni di Yoga for Runners realizzate insieme a Narayana, e momenti di socialità che rafforzano il senso di comunità.

A completare il programma, Run Different conferma la propria presenza allo Yoga Day in piazza Roma, in programma il 21 giugno. Per il quarto anno consecutivo la giornata si aprirà con una corsa di 5 chilometri alle 6.30 del mattino, seguita dalla pratica yoga alle 7.30, in un dialogo tra discipline che mette al centro il benessere della persona.Le iniziative proposte si distinguono non solo per la qualità dell'offerta sportiva, ma anche per la capacità di costruire rete e generare valore sociale.

Nata nel 2019 da un'idea di Fabio Spezzani, Run Different è oggi la community di running più grande e diffusa nella provincia di Modena, grazie anche alle doppie sedi di Modena e Fiorano. Composta da uno staff di 12 persone tra allenatori e organizzatori, coinvolge ogni settimana quasi 300 runners.

Nel 2026 è stata scelta come Official trainer della Mezza Maratona d'Italia, con un programma di preparazione che ha coinvolto quasi 500 partecipanti. Accanto all'attività sportiva, resta centrale l'impegno sul piano sociale, con collaborazioni attive – tra cui quella con Ness1 Escluso – per favorire l'accesso alla corsa anche a persone con disabilità. In questa prospettiva, Run Different si conferma come un'esperienza che va oltre l'allenamento: un modello di sport diffuso, accessibile e di qualità, capace di intrecciare attività fisica, valorizzazione degli spazi pubblici e costruzione di comunità.