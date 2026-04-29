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Olympius Cup, inaugurazione e spettacolo per la quarta edizione

Olympius Cup, inaugurazione e spettacolo per la quarta edizione

Solo 8 sopravviveranno a una prima fase a girone unico, poi il torneo proseguirà, per le fasi finali, presso lo Stadio Comunale Dino Ferrari di Maranello

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Si rinnova per il quarto anno consecutivo l'emozione di Olympius Cup alla Villa d'Oro di via Mar Adriatico 300 a Modena.

Dopo mesi di lungo lavoro l'intero team organizzativo composto dai fondatori Riccardo Dotti e Luca Violi, e dai due organizzatori Alessio Onorato e Federico Camponesco, in sinergia con il lavoro fatto dai rappresentanti di istituto e con la collaborazione dell'amministrazione comunale rappresentata all'inaugurazione da Andrea Bortolamasi, del consiglio regionale di cui in rappresentanza Giancarlo Muzzarelli, degli enti patrocinanti, delle associazioni come Panathlon Modena di Maria Carafoli, delle realtà come Medicina dello Sport rappresentata ieri dal direttore Gustavo Savino, e degli sponsor, ha avuto inizio Olympius Cup 2026.

Ieri sera hanno vinto Barozzi contro Muratori, il Guarini contro Ferrari di Maranello ai rigori, e la vincente per il secondo anno consecutivo, il Corni, ha vinto con uno scarto di 3 gol (4-1) contro l'istituto Spallanzani.

'Grazie a tutti e a tutte per aver permesso ad Olympius Cup di continuare a confermare il suo valore nei cuori di tutti coloro che amano profondamente questo torneo. Ricordiamo gli obiettivi del torneo: lotta alla dispersione scolastica, contributi benefici alla ricerca contro il cancro in collaborazione con la Benny Cup e crescita dei valori sportivi dei giovani modenesi.

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Che possa essere anche questa edizione un motivo di unione, collaborazione, competitività sana e sano divertimento' - afferma Riccardo Dotti, fondatore di Olympius Cup.


'Finalmente è giunto il momento che tutti stavamo aspettando, Olympius Cup è tornata. Per la quarta volta quel richiamo irresistibile ci ha portato a riunirci fuori dalle aule per inseguire il sogno di toccare con un dito il cielo di Modena. Il torneo cambia ancora una volta forma: questa volta il palcoscenico è quello della Villa D’oro. 20 scuole, mai così tante ad Olympius Cup, a contendersi la gloria. Fanti, Leonardo da Vinci, Volta, Formiggini, Paradisi, Cdr sono le nuove scuole partecipanti ma sono arrivate richieste di partecipazione anche da scuole di Cesena e Reggio. 

Siamo orgogliosi della crescita che il torneo ha avuto a livello Provinciale e non solo. Solo 8 sopravviveranno a una prima fase a girone unico, poi il torneo proseguirà, per le fasi finali, presso lo Stadio Comunale Dino Ferrari di Maranello che ospiterà anche le fasi nazionali della Lega Calcio Studenti. Ci sono fasce e palmarès ma c’è un giudice che non distingue, e mai distinguerà : è il campo. È arrivato il momento di onorarlo, ancora una volta.

Alla conquista di Modena e non solo' - afferma Luca Violi, fondatore Olympius Cup.


'La serata di ieri è stata strabiliante. Da organizzatore non posso che essere orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Il lavoro iniziato a fine agosto oggi comincia a dare i suoi frutti e ogni sforzo messo in questo progetto è stato ripagato. Grazie all’aiuto di Alessio, Luca e Riccardo abbiamo creato un evento per tutti. Bambini, famiglie e ragazzi di tutte le età. Abbiamo ricevuto molti complimenti e di questo siamo molto contenti. L’evento è ancora lungo e l’invito che faccio a tutti è di venire ad olympius per vivere in prima persona le emozioni che questo torneo regala' - aggiunge Federico Camponesco, organizzatore e responsabile comunicazione Olympius Cup insieme ad Alessio Onorato, organizzatore e responsabile direzione artistica e musicale.

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