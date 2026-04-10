Modena, Olympius Cup 2026: quarta edizione all'insegna della beneficienza

E' stata presentata oggi la quarta edizione di Olympius Cup 2026 alla presenza degli assessori Andrea Bortolamasi e Federica Venturelli e del consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli. Una edizione che vede la collaborazione con Benny Cup, fondata da Federico Benincasa, con lo scopo di dare il proprio contributo nel territorio per la lotta ai tumori e una parte del ricavato andrà a realtà attive nel campo della ricerca e per nuovi impianti.

'Se siamo quì oggi a parlare ancora una volta di Olympius Cup, un torneo nato dal basso, da studenti che si fanno rappresentanti ed entrando nelle istituzioni decidono di dare il loro contributo per il bene comune è per uno scopo ben preciso: servire la comunità, servire oltre 400 studenti, servire centinaia, a volte migliaia, di persone che vengono al torneo come tifosi e che amano questa manifestazione sportiva. Incoraggiare l'ideale del servire che oggi, grazie al contributo di tutti non è più un semplice solo ideale astratto, ma una realtà concreta e tangibile per la comunità giovanile di Modena - ha detto Riccardo Dotti, fondatore e organizzatore dell'evento -.

Abbiamo imparato tanto, e credo tutti possiamo imparare dal lavoro fatto dai rappresentanti anche quest'anno: un lavoro di collaborazione, di responsabilità, di determinazione e spesso sacrificio, impiegando tanto del loro tempo per comporre la squadra e rappresentare la loro scuola al torneo. Abbiamo voluto ribadire che comunque andranno i gironi, qualunque scuola alzi la coppa di questa edizione: tutti noi vinceremo, tutte le scuole che partecipano vinceranno. Perchè la vittoria non è solo alzare il trofeo, sicuramente molto ambito, ma è iniziare e concludere un progetto assieme, nel pieno rispetto del prossimo. L'obiettivo, oltre all'aspetto benefico, è anche quello di combattere la dispersione scolastica, e grazie alla nostra forza fare capire a tanti studenti che è possibile prendere la mano dei compagni che non vogliono più presentarsi in aula per le motivazioni più svariate per unirsi, camminare insieme, andare avanti, per qualcosa di più grande e per obiettivi comuni'.





'Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Modena Football Club per l’ospitalità e l’accoglienza, al Comune di Modena per il patrocinio e per il supporto concreto e costante garantito in tutti questi mesi di preparazione, e a tutti gli enti e partner che hanno scelto di credere nel nostro progetto: Panathlon, Coop Alleanza 3.0, Freedom, Pepperoncino, Autoscuola Buon Pastore, Interact, Ausl, Pantofola d'oro e tanti altri - ha aggiunto Luca Violi -.

Un grazie sincero anche ai delegati delle scuole presenti oggi: senza il vostro coinvolgimento, tutto questo non sarebbe possibile. Olympius Cup giunge quest’anno alla sua quarta edizione, e lo fa con un segnale di crescita molto importante: saranno infatti 20 le scuole partecipanti, quattro in più rispetto allo scorso anno. Un dato che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia non solo il consolidamento del progetto, ma anche una significativa espansione sul territorio provinciale, con il coinvolgimento di realtà scolastiche di Carpi e Sassuolo oltre a Vignola, Castelfranco e Maranello. Tra le principali novità di questa edizione vi è il nuovo format del torneo: introdurremo un girone unico in stile “Champions League”, in cui ogni squadra disputerà tre partite. Le prime otto classificate accederanno poi alla fase ad eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e finale. Un sistema pensato per aumentare la competitività, garantire equilibrio e offrire a tutti i partecipanti un’esperienza sportiva ancora più coinvolgente. Anche quest’anno, la scuola vincitrice accederà direttamente alle fasi nazionali della Lega Calcio Studenti, con la possibilità per altre squadre di qualificarsi in base al piazzamento. Si tratta di un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, che potranno confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, vivendo un’esperienza formativa non solo sportiva, ma anche umana.Olympius Cup è molto più di un torneo: è un progetto che promuove valori come il rispetto, l’inclusione, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Vedere crescere questa iniziativa anno dopo anno è per noi motivo di orgoglio e commozione'.





L'inaugurazione si terrà martedì 28 aprile alle ore 19:00 con il calcio d'inizio alla polisportiva Villa d'Oro e continuerà fino al 24 maggio con la finale allo stadio Dino Ferrari di Maranello.