Braglia, febbre da derby, superata quota 10.000, curva Montagnani sold out

Sono bastate poco più di 24 ore per sfondare quota 10.000 spettatori per il derby Modena-Reggiana di venerdì 1 maggio allo stadio Braglia. Sono ben oltre 4000 i biglietti venduti. Già sold out la Curva Montagnani, la Tribuna e la Poltronissima. Data la grande richiesta, la società ha deciso di aprire ulteriori settori lato Gradinata.

La prevendita continua per i tifosi gialloblù. Tagliandi invece vietati per i residenti in provincia di Modena e in tutto lo Stadio, esclusi i fidelizzati Modena F.C. in data antecedente al 28 ottobre 2025. La decisione è stata presa dopo gli scontri tra ultras granata e gialloblù avvenuti prima del derby d’andata in tangenziale a Reggio. Dopo quel fatto, ai tifosi della Reggiana fu imposto il divieto a seguire la propria squadra del cuore in trasferta per i successivi tre mesi.





Tornando al Modena, questa mattina la dirigenza, lo staff, la prima squadra al completo e tutti i dipendenti del Club hanno fatto visita al Nido, il nuovo centro sportivo del Modena F.C., guidati dal Presidente Carlo Rivetti che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e i vari ambienti dei due edifici in corso di completamento.