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Braglia, febbre da derby, superata quota 10.000, curva Montagnani sold out

Braglia, febbre da derby, superata quota 10.000, curva Montagnani sold out

Nonostante l'assenza forzata dei tifosi della Reggiana. Oggi la squadra in visita al cantiere del Nido, centro sportivo del Modena

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Sono bastate poco più di 24 ore per sfondare quota 10.000 spettatori per il derby Modena-Reggiana di venerdì 1 maggio allo stadio Braglia. Sono ben oltre 4000 i biglietti venduti. Già sold out la Curva Montagnani, la Tribuna e la Poltronissima. Data la grande richiesta, la società ha deciso di aprire ulteriori settori lato Gradinata.

La prevendita continua per i tifosi gialloblù. Tagliandi invece vietati per i residenti in provincia di Modena e in tutto lo Stadio, esclusi i fidelizzati Modena F.C. in data antecedente al 28 ottobre 2025. La decisione è stata presa dopo gli scontri tra ultras granata e gialloblù avvenuti prima del derby d’andata in tangenziale a Reggio. Dopo quel fatto, ai tifosi della Reggiana fu imposto il divieto a seguire la propria squadra del cuore in trasferta per i successivi tre mesi. 


Tornando al Modena, questa mattina la dirigenza, lo staff, la prima squadra al completo e tutti i dipendenti del Club hanno fatto visita al Nido, il nuovo centro sportivo del Modena F.C., guidati dal Presidente Carlo Rivetti che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e i vari ambienti dei due edifici in corso di completamento.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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