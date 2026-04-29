Modena: trovato in casa con droga e un machete: arrestato 44enne italiano

La Polizia di Modena ha arrestato un italiano di 44 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri la Volante ha rinvenuto all’interno dell’abitazione dell'iomo e sequestrato oltre 61 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, eroina e hashish, già suddivisa in dosi pronte per la cessazione, 91 compresse di metadone, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1670 euro in banconote di vario taglio e una rubrica contenente i numeri telefoni di probabili acquirenti. Nascosto in un cassetto del mobile TV anche un machete con lama di circa 40 cm.

Nell’autovettura di sua proprietà sono stati trovati, infine, un manganello telescopico, una mazza da baseball, un cutter e uno spray al peperoncino.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.