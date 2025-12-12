Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Questa mattina anche a Modena lo sciopero di 8 ore (per l’intero di lavoro) della Cgil che ha riguardato i lavoratori del settore privato che pubblico

3 minuti di lettura
'Scioperiamo contro una manovra sbagliata e pericolosa - la quarta di fila di questo Governo - che non dà risposte ai lavoratori e ai pensionati di questo Paese'. Si è tenuto questa mattina anche a Modena lo sciopero di 8 ore (per l’intero di lavoro) della Cgil che ha riguardato i lavoratori del settore privato che pubblico. La manifestazione a Modena ha vito il concentramento alle 9.30 nei pressi del Policlinico (nel tratto di via Emilia Est compreso tra l’ex hotel Real Fini e il McDonald), 'per sottolineare come la sanità pubblica sia una vera emergenza per il Paese e il suo maggior finanziamento una delle principali richieste del sindacato'. Da qui una piccola delegazione di scioperanti è partita simbolicamente con lo striscione di apertura davanti all’ingresso principale del Policlinico.

Il corteo si è poi snodato su via Emilia Est sino largo Sant’Agostino dove si sono tenuti i comizi conclusivi, con interventi degli studenti universitari di UduMore, Modena per la Palestina, Sanitari per Gaza, lavoratori e lavoratrici, pensionati. Al termine la parola sarà del segretario generale Alessandro De Nicola. Allo sciopero hanno aderito: Arci, Udi e Modena per la Palestina.
'Salari, pensioni, scuola, casa, sanità, fisco e contrasto alle politiche di riarmo: queste le priorità del Paese.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Lo sciopero è per contestare scelte ingiuste e sbagliate della Manovra 2026 che non interviene sulle disuguaglianze di reddito e di accesso ai servizi pubblici (in primis la sanità)' - afferma la Cgil.

I numeri della Cgil

Larga adesione, in base ai dati Cgil, in tutti i luoghi di lavoro: Safim Srl Modena con adesioni all’85%, in Rossi Spa 75%, Emmegi Soliera 90%, Titan Finale Emilia 70%, Manitou Castelfranco Emilia 70% e 50% negli uffici. Atlas Concorde Sassuolo 40%, Livanova 45%, Kerakoll Sassuolo 30%. Nelle costruzioni, chiuso il centro servizi Cmb Carpi con adesioni al 100% e 20% negli uffici, 100% di adesioni in Diana Srl, 75% in Edil Chiarelli e 50% in Safim Costruzioni, Lbs 100%. In Salumifici Granterre adesioni al 60%, adesioni al 70% in Caseifici Granterre, adesioni al 50% in Granarolo, Acetum e Sarchio, in Caviro 90% di adesioni, Agrintesa 60%.
In Cir adesioni in media del 70% con chiusure totali di buona parte delle mense e del servizio scolastico, 50% di adesioni nei punti vendita di Conad Nord Ovest, Feltrinelli 50%, negli appalti di pulizie di Prefettura e Questura 100% di adesioni, negli appalti degli sportelli Hera 70%, adesioni diffuse anche in supermercati e ipermercati di Coop Alleanza 3.0.
In Panini adesioni al 40%, in Smurfit Westrock Camposanto 30%, International Paper San Felice 35%.

Chiusi gli uffici Tributi e Anagrafe di Nonantola, chiuse le biblioteche comunali di Nonantola e Vignola.
Chiusi tutti i centri disabili diurni gestiti da Gulliver a Modena e provincia.
Chiusi i nidi di Castelnuovo, Savignano, Spilamberto, San Possidonio, i nidi Peter Pan e Rodari di Sassuolo, il nido San Possidonio, il nido di San Cesario, i nidi don Zeno Colombaro, Momo 2 Casinalbo e Peter Pan Formigine, i nidi di Finale Emilia e Massa Finalese, nido La Civetta Mirandola, Scarabocchio Castelfranco, Barbolini Formigine, nidi Aquilone, Biribicchio e Coccinelle Maranello, nel distretto Terre d’Argine chiusi i nidi Melarancia, Scubidù, Arcobaleno e Scarabocchio e chiuse le scuole d’infanzia Pegaso, Sergio Neri, Arcobaleno, nidi Tamburrini e Benedetto Marcello a Modena
Chiusi a Modena la scuola d’infanzia Simonazzi, il nido La Pimpa e la scuola d’infanzia Don Milani, le scuole d’infanzia Elena Giovanardi e Maddalena di Canossa, scuola d’infanzia Barchetta, scuola infanzia Saliceto Panaro, scuola d’infanzia Don Franchini Formigine,
Chiuse, la scuola primaria Graziosi Modena, primaria Collodi e scuola infanzia Andersen Carpi.
Chiusi gli istituti superiori Meucci e Vallauri di Carpi.
Disagi con chiusure in due scuole primarie e una
dell’infanzia all’Istituto Comprensivo Sassuolo Nord, chiuse la scuola primaria e secondaria di Campogalliano, orario ridotto al IC8 Modena, chiusa la scuola elementare all’Istituto Comprensivo di Novi e orario ridotto per la scuola media.
Ferme le sale day surgery dell’ospedale di Baggiovara.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Castelnuovo: festa per il Superzampone di 700 chili, ma il Pd ci mette il 'timbro'

Castelnuovo: festa per il Superzampone di 700 chili, ma il Pd ci mette il 'timbro'

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Urbanistica, monito Mezzetti: 'Troppi vincoli ed Ers rischiano di fare fallire i progetti', ma in Consiglio vince la linea PD-AVS

Urbanistica, monito Mezzetti: 'Troppi vincoli ed Ers rischiano di fare fallire i progetti', ma in Consiglio vince la linea PD-AVS

Articoli Recenti Modena, furto di trattori agricoli: arrestata una banda di albanesi

Modena, furto di trattori agricoli: arrestata una banda di albanesi

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Civici di centro-sinistra sempre più uniti: obiettivo, elezioni 2026

Civici di centro-sinistra sempre più uniti: obiettivo, elezioni 2026

VIDEO L'apertura dell'850esimo Anno Accademico Unimore

VIDEO L'apertura dell'850esimo Anno Accademico Unimore