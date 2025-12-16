Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Dagli accertamenti è emerso che i genitori avevano segnalato all’Arma dei Carabinieri del luogo di residenza l’effettivo allontanamento della figlia

1 minuto di lettura

Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato di Modena ha riaffidato ai genitori una ragazza minorenne, residente nella provincia di Bergamo, che si era allontanata volontariamente dall’abitazione familiare due giorni prima.

La ragazza, che si trovava in corso Canalgrande, ha avvicinato una pattuglia della Squadra Volante confidando agli agenti di essersi allontanata da casa il 12 dicembre. Assicuratesi delle sue buone condizioni di salute, gli agenti l’hanno accompagnata in Questura per una completa identificazione, in quanto priva di documenti di riconoscimento. Dagli accertamenti è emerso che i genitori avevano segnalato all’Arma dei Carabinieri del luogo di residenza l’effettivo allontanamento della figlia. Nel primo pomeriggio la minore è stata riaffidata alla famiglia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide sbagliata su Palazzo ducale

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide sbagliata su Palazzo ducale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Modena capitale del volontariato: eventi per un anno

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa