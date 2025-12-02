Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

In circa 20 minuti è sopraggiunta un'ambulanza, è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili

Colpito da infarto mentre sta lavorando, ma al Centro Logistico di Poste Italiane a Modena in via delle Nazioni 125 mancava il defibrillatore: il dipendente postale non è riuscito a salvarsi.

Il portalettere P.B. ha accusato un dolore ad inizio turno verso le 9 e si è accasciato al suolo: i colleghi hanno allertato subito il 118 mettendo anche in pratica manovre di primo intervento, ma negli uffici di via delle Nazioni non è presente il defibrillatore: in circa 20 minuti è sopraggiunta un'ambulanza, è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara, ma nonostante i tentativi di rianimazione è stato dichiarato il decesso qualche ora dopo.

'La Slc/Cgil esprime cordoglio e vicinanza al dolore dei familiari e al dolore della comunità postale di Modena - si legge in una nota -. Al CL di via delle Nazioni, dopo il dolore, oggi è esplosa la polemica per l'assenza del defibrillatore in uno stabile a due piani con circa 150 dipendenti, dove già qualche anno fa gli stessi dipendenti avevano raccolto le firme per averne uno a disposizione. Gli uffici della Slc Cgil di Modena sono stati letteralmente subissati di telefonate e messaggi per rivendicare più sicurezza nel luogo di lavoro.
C’è sconcerto tra i colleghi, alcuni dei quali erano presenti al momento del malore, e rabbia da parte di molti: troppo spesso le enunciazioni sull’attenzione alla salute e sicurezza rimangono vuoti proclami. In un’azienda che pensa maniacalmente ai profitti, e ne fa tanti, ma su aspetti riguardanti le condizioni di lavoro è latitante, i dipendenti si sentono abbandonati, caricati di responsabilità con poche tutele, trattati come numeri e non come persone'.

 

'I portalettere sono il volto di Poste Italiane sul territorio, sono persone con un legame fortissimo con i cittadini che affrontano condizioni meteorologiche avverse, traffico, stress fisico, carichi di lavoro sempre più pesanti, soprattutto dopo l’aumento dei pacchi provocato dall’e-commerce. La salute e la sicurezza sul lavoro non possono essere considerate un costo aziendale, ma devono essere il più grande valore da tutelare, a tal proposito chiediamo a Poste Italiane di andare oltre i requisiti minimi quando si parla di salute e sicurezza e di accogliere la richiesta dei lavoratori di installare un defibrillatore con personale formato per il suo utilizzo che permetterebbe alle lavoratrici e ai lavoratori di sentirsi più sicuri. I diritti dei portalettere devono aumentare ristabilendo il principio di equità anche in tema di sorveglianza sanitaria obbligatoria.
In Poste Italiane la mansione del portalettere è stata esclusa dal regime di sorveglianza sanitaria obbligatoria, questo rappresenta una grave anomalia aziendale che da anni come Slc/Cgil denunciamo. L’altra grande battaglia che come Slc/Cgil portiamo avanti è l’inserimento del portalettere nell’elenco delle attività riconosciute come lavoro gravoso. In questo elenco sono già inclusi addetti alla logistica e ai magazzini e nonostante i portalettere affrontino gli stessi rischi e sforzi fisici, la loro mansione è stata esclusa' - chiude Slc Cgil Modena.

