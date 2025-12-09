Paura a Modena città per un incidente tra Via Trento Trieste e Largo Garibaldi. Alle 17,40 una coppia di anziani con il loro cagnolino, sono stati travolti e rimasti bloccati sotto un auto in transito proveniente da viale Trento Trieste in direzione centro, quasi all'altezza del teatro Storchi. Pare che l'auto abbia travolto i due anziani mentre stavano attraversando le strisce pedonali per poi trascinarli per una decina di metri. I traumi maggiori sarebbero quelli riportati dall'uomo.
Immediato sul posto l' intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Modena che li hanno estratti alzando l'auto anche con l'utilizzo di cuscini ad aria posizionati in punti tali da evitare un ulteriore schiacciamento ai danni delle due persone e cesoie divaricatrici. Una volta estratti i due anziani sono stati affidati al personale del 118 ed un medico di passaggio fuori servizio ma intervenuto di fronte alla grave situazione. I due sono stati posti messi sull’asse spinale e portati in ospedale con due ambulanze.
Sul posto per la gestione della sicurezza dell’area di intervento e per i rilievi del caso la Polizia Locale. Forti i disagi alla circolazione.
Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: caos in Largo Garibaldi
Intervento dei Vigili del Fuoco con cuscini ad aria per alzare l'auto e estrarre le due persone trasportate all'ospedale
