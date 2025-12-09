Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: caos in Largo Garibaldi

Intervento dei Vigili del Fuoco con cuscini ad aria per alzare l'auto e estrarre le due persone trasportate all'ospedale

1 minuto di lettura

Paura a Modena città per un incidente tra Via Trento Trieste e Largo Garibaldi. Alle 17,40 una coppia di anziani con il loro cagnolino, sono stati travolti e rimasti bloccati sotto un auto in transito proveniente da viale Trento Trieste in direzione centro, quasi all'altezza del teatro Storchi. Pare che l'auto abbia travolto i due anziani mentre stavano attraversando le strisce pedonali per poi trascinarli per una decina di metri. I traumi maggiori sarebbero quelli riportati dall'uomo.
Immediato sul posto l' intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Modena che li hanno estratti alzando l'auto anche con l'utilizzo di cuscini ad aria posizionati in punti tali da evitare un ulteriore schiacciamento ai danni delle due persone e cesoie divaricatrici. Una volta estratti i due anziani sono stati affidati al personale del 118 ed un medico di passaggio fuori servizio ma intervenuto di fronte alla grave situazione. I due sono stati posti messi sull’asse spinale e portati in ospedale con due ambulanze.
Sul posto per la gestione della sicurezza dell’area di intervento e per i rilievi del caso la Polizia Locale. Forti i disagi alla circolazione.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Barcaiuolo (Fdi): 'Pd diviso e in confusione. A Modena scoppia la guerra tra correnti'

Barcaiuolo (Fdi): 'Pd diviso e in confusione. A Modena scoppia la guerra tra correnti'

Donati 1.100 libri alle Pediatrie di Modena

Donati 1.100 libri alle Pediatrie di Modena

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

Aggressione in centro, migliorano le condizioni dei due giovani feriti

Aggressione in centro, migliorano le condizioni dei due giovani feriti

Aggressione a Modena, Platis: 'Perquisizioni, controlli e rimpatri: basta zone franche in città'

Aggressione a Modena, Platis: 'Perquisizioni, controlli e rimpatri: basta zone franche in città'

Modena, detenzione irregolari di armi: 11 segnalati

Modena, detenzione irregolari di armi: 11 segnalati