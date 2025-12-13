Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

La polizia di Modena ha denunciato due marocchini, di 22 e 35 anni, il primo per rapina, l’altro per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle 3 di questa notte, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in Largo Garibaldi a seguito di una segnalazione di rapina in strada. La vittima aveva chiesto aiuto ad un tassista che, dopo averle prestato soccorso, ha allertato la polizia.

Sulla base delle informazioni raccolte, gli agenti sono riusciti a rintracciare in zona un uomo, appunto il 22enne, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. Il giovane è stato anche munito di ordine di allontanamento.

Sempre nella notte, durante l’attività di controllo del territorio, la Volante ha fermato per identificazione il 35enne, trovato in possesso di un coltello e di sostanza stupefacente. Anche nei suoi confronti, oltre alla denuncia, è stato emesso ordine di allontanamento. La sua posizione sul territorio nazionale è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione che al termine degli accertamenti ha istruito le pratiche per la sua espulsione.