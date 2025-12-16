Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

La Polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nel corso del servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato due uomini che stazionavano nei pressi di Piazza San Francesco d’Assisi.
Uno dei due, appunto il 28enne, che aveva al seguito una bicicletta con una borsa da “rider”, si è mostrato visibilmente agitato durante il controllo.
Gli agenti all’interno della borsa hanno rinvenuto 34 dosi di cocaina, nascoste in una tasca dentro la fodera interna e nella sua disponibilità la somma in contanti di 180 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Da accertamenti il giovane, regolare sul territorio nazionale, non risulta tra l’altro espletare alcuna attività lavorativa come rider.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
