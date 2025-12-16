Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Gli agenti all’interno della borsa hanno trovato 34 dosi di cocaina, nascoste in una tasca dentro la fodera interna

1 minuto di lettura

La Polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nel corso del servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato due uomini che stazionavano nei pressi di Piazza San Francesco d’Assisi.
Uno dei due, appunto il 28enne, che aveva al seguito una bicicletta con una borsa da “rider”, si è mostrato visibilmente agitato durante il controllo.
Gli agenti all’interno della borsa hanno rinvenuto 34 dosi di cocaina, nascoste in una tasca dentro la fodera interna e nella sua disponibilità la somma in contanti di 180 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Da accertamenti il giovane, regolare sul territorio nazionale, non risulta tra l’altro espletare alcuna attività lavorativa come rider.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Partecipate Modena: in Commissione Fdi vota contro a prescindere, ma non sfiora il 'bubbone' Seta

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Corte dei conti, errori e criticità nel bilancio dell'Aou di Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa