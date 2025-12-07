Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Brutale aggressione alle 18.30 in viale Vittorio Veneto. All'arrivo della Polizia il gruppo di giovani stranieri si era allontanato

Frattura della mandibola e perdita di numerosi denti delle arcate anteriori per uno, e una contusione alla testa per l'amico. E' il grave esito di una violenta aggressione avvenuta sabato sera, intorno alle ore 18.30, in viale Vittorio Veneto, a Modena, ai danni di due ragazzi, 17enni, che passeggiavano lungo via Vittorio Veneto. Ancora da chiarire la dinamica dell'aggressione. Da quanto si è appreso i due, un ragazzo di Modena italiano e un amico di origine straniera, sono stati avvicinati dal gruppo di giovani stranieri. Ancora da chiarire se i due siano stati minacciati a scopo di rapina, e tantomeno se conoscessero i loro aggressori, fatto sta che la situazione è subito degenerata e ad un tratto il gruppo si è scagliato contro di uno in particolare. Il 17enne sul quale il 'branco' si è accanito con violenza. Prima con pugni e poi, una volta a terra, prendendolo a calci. I colpi ricevuti al volto e la caduta con il viso a terra, hanno provocato la frattura della mandibola, ferite al viso e la perdita di numerosi denti anteriori. Anche l'amico, pare nel tentativo di proteggere il ragazzo a terra, avrebbe ricevuto violenti colpi alla testa, le cui conseguenze sono state poi verificate al pronto soccorso. Il branco si poi dileguato prima dell'arrivo della Squadra Volante che ha raccolto i primi elementi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I due ragazzi sono stati soccorsi sul posto dal 118 e trasportati al Policlinico di Modena.
Gi.Ga.

