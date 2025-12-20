Gravissimo episodio di violenza questa sera in centro a Maranello. Un ragazzo di 16 anni è finito all'ospedale dopo essere stato aggredito da un gruppo di minorenni, uno dei quali armato di machete. La vittima, trasportata al Policlinico di Modena intorno alle 20.30, è stata picchiata e ha subito ferite da arma da taglio alla mano e al volto vicino all'occhio. Sull'aggressione indagano i carabinieri. A quanto pare uno degli aggressori ha anche postato sui social la foto del machete usato per l'aggressione.
Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano
La vittima, trasportata al Policlinico di Modena intorno alle 20.30, è stata picchiata e ha subito ferite da arma da taglio alla mano e all'occhio
