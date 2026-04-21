Maranello, danneggiano auto durante manovra: multati un 68enne e un 84enne

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Maranello è riuscita a risalire ai responsabili di due danneggiamenti subiti da altrettante auto in sosta e segnalati dai rispettivi proprietari.

Entrambi gli episodi sono avvenuti in Via Dino Ferrari, in due diverse aree di parcheggio, e per le indagini - scattate su segnalazione delle vittime - sono risultate decisive sia le videocamere di sicurezza che i varchi elettronici gestiti dagli agenti maranellesi.

I dispositivi hanno infatti filmato il momento in cui le due auto in sosta, durante una manovra di uscita dal parcheggio, sono state urtate da altrettanti veicoli guidati rispettivamente da un 84enne di Maranello e da un 68enne di Castelvetro, che poi si sono allontanati senza preoccuparsi dei danni causati.

Le immagini hanno anche mostrato che il 68enne, vista la presenza di altre persone nelle vicinanze, prima di andarsene ha posizionato un bigliettino sul parabrezza dell’auto da lui danneggiata, ma è poi tornato sul posto pochi minuti dopo per rimuovere il foglietto.

Una volta identificati, i due responsabili sono stati sanzionati in base alle normative vigenti e i loro dati sono stati infine trasmessi alle assicurazioni coinvolte per la procedura di risarcimento a favore dei danneggiati.