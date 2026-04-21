Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, danneggiano auto durante manovra: multati un 68enne e un 84enne

Maranello, danneggiano auto durante manovra: multati un 68enne e un 84enne

Uno dei sanzionati ha lasciato un biglietto sul parabrezza e l’ha rimosso poco dopo

1 minuto di lettura

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Maranello è riuscita a risalire ai responsabili di due danneggiamenti subiti da altrettante auto in sosta e segnalati dai rispettivi proprietari.

Entrambi gli episodi sono avvenuti in Via Dino Ferrari, in due diverse aree di parcheggio, e per le indagini - scattate su segnalazione delle vittime - sono risultate decisive sia le videocamere di sicurezza che i varchi elettronici gestiti dagli agenti maranellesi.

I dispositivi hanno infatti filmato il momento in cui le due auto in sosta, durante una manovra di uscita dal parcheggio, sono state urtate da altrettanti veicoli guidati rispettivamente da un 84enne di Maranello e da un 68enne di Castelvetro, che poi si sono allontanati senza preoccuparsi dei danni causati.

Le immagini hanno anche mostrato che il 68enne, vista la presenza di altre persone nelle vicinanze, prima di andarsene ha posizionato un bigliettino sul parabrezza dell’auto da lui danneggiata, ma è poi tornato sul posto pochi minuti dopo per rimuovere il foglietto.

Una volta identificati, i due responsabili sono stati sanzionati in base alle normative vigenti e i loro dati sono stati infine trasmessi alle assicurazioni coinvolte per la procedura di risarcimento a favore dei danneggiati.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Montombraro perde a Camposanto e retrocede in Prima. Tutti i tabellini

Promozione, il Montombraro perde a Camposanto e retrocede in Prima. Tutti i tabellini

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Mezza maratona d'Italia: domenica di corsa, modifiche alla viabilità

Mezza maratona d'Italia: domenica di corsa, modifiche alla viabilità

Promozione: Camposanto, tre punti salvezza. Tutti i tabellini

Promozione: Camposanto, tre punti salvezza. Tutti i tabellini

Ferrari Amalfi, ecco la nuova spider della Casa di Maranello

Ferrari Amalfi, ecco la nuova spider della Casa di Maranello

Promozione, il Castelnuovo vince e ora vede la salvezza

Promozione, il Castelnuovo vince e ora vede la salvezza

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Articoli Recenti Cavezzo, in carcere 47enne spacciatore marocchino

Cavezzo, in carcere 47enne spacciatore marocchino

Sassuolo, il questore sospende la licenza per 15 giorni ad un bar

Sassuolo, il questore sospende la licenza per 15 giorni ad un bar

Sassuolo, al via la posa della nuova rete di fibra ottica

Sassuolo, al via la posa della nuova rete di fibra ottica

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori