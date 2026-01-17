Camion si ribalta in autostrada nel Bolognese, muore autista 59enne

Un autotrasportatore di 59 anni, Santo Cocomero, originario della provincia di Enna e residente a Portomaggiore, nel Ferrarese, ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto poco dopo le 22 di ieri, venerdì sera, sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno che collega A1 e A14.

Era alla guida di un mezzo pesante proveniente da Firenze quando, nell'immettersi sul raccordo in direzione Ancona, per cause da accertare ha perso il controllo del camion, che si è ribaltato sul fianco sinistro, senza coinvolgere altri veicoli. L'uomo è deceduto nell'impatto.

Per recuperare la salma dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre dei rilievi di legge e della ricostruzione della dinamica dell'incidente si è occupata la Polizia Stradale di Bologna.