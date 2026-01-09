Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vivere a Bologna tra portici e traffico: quali infissi

Quando le finestre non fanno il loro lavoro, il confine tra fuori e dentro diventa molto sottile

4 minuti di lettura
Bologna è una città che si vive a passo d’uomo. I portici che ti accompagnano ovunque, le biciclette che sfrecciano, il traffico che non dorme mai davvero. È una città viva, universitaria, attraversata ogni giorno da studenti, lavoratori, famiglie. Ed è proprio questa vitalità costante che rende il comfort abitativo una questione centrale, soprattutto per chi vive in centro o lungo le arterie più trafficate.

Chi abita a Bologna lo sa: basta affacciarsi su una via importante o vivere sopra un portico per rendersi conto di quanto rumore, smog e caldo possano entrare in casa. E quando le finestre non fanno il loro lavoro, il confine tra fuori e dentro diventa molto sottile.

Bologna tra portici, strade trafficate e vita quotidiana

Il centro storico di Bologna è un luogo unico. I portici sono un patrimonio architettonico e culturale, ma anche una cassa di risonanza naturale. I rumori rimbalzano, il traffico si amplifica, le voci si mescolano ai motorini, agli autobus, ai mezzi di servizio.

Vivere sopra un portico o lungo una strada centrale significa convivere con:

· rumore continuo, soprattutto nelle ore di punta.

· aria meno pulita a causa del traffico costante.

· calore che ristagna nei mesi estivi.

· umidità che si insinua negli edifici più datati.

In questo contesto, gli infissi non sono un semplice elemento architettonico.
Sono una barriera fondamentale tra la casa e la città.

Il rumore: uno dei problemi più sentiti dai bolognesi

Bologna non è una città silenziosa, e probabilmente non vuole nemmeno esserlo. Ma quando il rumore entra in casa, diventa un problema concreto. Studenti che cercano concentrazione, smart worker, famiglie con bambini: tutti hanno bisogno di uno spazio protetto.

Infissi datati o poco performanti lasciano passare suoni, vibrazioni, traffico. Il risultato è una casa che non riposa mai davvero. Ed è qui che entra in gioco l’isolamento acustico, spesso sottovalutato rispetto a quello termico, ma altrettanto importante.

Bologna d’estate: caldo estivo e aria ferma.

Se l’inverno porta umidità e giornate grigie, l’estate bolognese è un’altra sfida. Caldo intenso, aria ferma, umidità che amplifica la percezione della temperatura. Nei quartieri centrali, dove il cemento e l’asfalto accumulano calore, le abitazioni si surriscaldano rapidamente.

Infissi poco isolanti diventano un punto critico: lasciano entrare calore durante il giorno e lo trattengono anche la sera. Il risultato è un uso massiccio del condizionatore e un comfort che resta comunque insoddisfacente.

Quali infissi funzionano davvero a Bologna?

In una città come Bologna, gli infissi devono rispondere a più esigenze contemporaneamente.
Non basta che siano belli o che rispettino l’estetica del palazzo. Devono essere efficienti, ogni giorno, in condizioni reali.

Le caratteristiche fondamentali sono:

-buon isolamento acustico per ridurre il rumore del traffico.

-tenuta all’aria per evitare spifferi e infiltrazioni.

-protezione dal caldo nei mesi estivi.

-resistenza all’umidità, soprattutto negli edifici storici.

-stabilità nel tempo, senza deformazioni o cedimenti.

È un equilibrio complesso, che richiede materiali e soluzioni progettate con attenzione.

Gli infissi in alluminio: perfetti per Bologna

Negli ultimi anni, l’alluminio di nuova generazione si è affermato come una delle soluzioni più affidabili per i contesti urbani complessi come Bologna. È un materiale stabile, che non si deforma con il caldo, non assorbe umidità e garantisce prestazioni costanti nel tempo. Per chi sta valutando di acquistare degli infissi in alluminio a Bologna consigliamo di prendere in considerazione quelli di METRA Building, azienda italiana con una moltitudine di soluzioni valide che consentono di mantenere una grande estetica e, contemporaneamente, funzionalità richiesta dagli edifici storici e dai contesti vincolati.

Un infisso in allumino consente profili sottili, superfici vetrate ampie e una grande varietà di finiture, caratteristiche fondamentali in una città dove ogni palazzo ha una sua identità.

Varie zone della città: esigenze diverse, stesso obiettivo

Bologna è fatta di micro-zone molto diverse tra loro.
Il centro storico ha esigenze legate a vincoli architettonici e rumore costante. Le zone universitarie vivono un flusso continuo di persone. Le periferie e le aree più residenziali affrontano invece problemi legati a caldo, traffico e isolamento energetico.

Eppure l’obiettivo è sempre lo stesso: vivere meglio la casa. Infissi progettati correttamente permettono di adattarsi a tutte queste situazioni, creando ambienti più silenziosi, freschi e protetti.

Ma un infisso progettato al meglio montato in maniera errata non presenta il massimo dell'efficienza. In un contesto urbano come Bologna, l’installazione degli infissi è un aspetto cruciale. Anche il miglior prodotto, infatti, se installato male, perde gran parte della sua efficacia. Piccole fessure, giunti non sigillati correttamente o fissaggi inadeguati diventano punti deboli da cui passano rumore e aria calda. Una posa professionale, invece, permette di sfruttare al massimo

le prestazioni degli infissi, garantendo continuità tra interno ed esterno e migliorando sensibilmente la qualità della vita quotidiana.

La casa come spazio protetto dentro la città

Vivere a Bologna significa far parte di una città dinamica, rumorosa, affascinante. Ma la casa deve restare un rifugio. Un luogo dove il traffico resta fuori, dove il caldo è controllato e dove il rumore si attenua.

In questo equilibrio delicato tra vita urbana e comfort domestico, gli infissi giocano un ruolo decisivo. E quando funzionano davvero, permettono di godersi Bologna per quello che è, senza rinunciare al silenzio e al benessere tra le mura di casa.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

