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L’eccellenza tecnologica del distretto modenese sbarca nel cuore del Sud Italia

L’eccellenza tecnologica del distretto modenese sbarca nel cuore del Sud Italia

L’innovazione logistica di Incaricotech conquista Napoli: al via la fiera WMD 2026

2 minuti di lettura

Il distretto tecnologico modenese si conferma cuore pulsante dell’innovazione logistica italiana.

Incaricotech, realtà d'eccellenza con sede a Campogalliano, annuncia la sua partecipazione in veste di protagonista alla fiera WMD 2026, dal 14 al 16 maggio, il principale salone del Sud Italia dedicato alla logistica integrata, in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

In un contesto economico che impone alle imprese velocità e ottimizzazione dei costi, Incaricotech porta all’ombra del Vesuvio il meglio delle soluzioni di automazione per il magazzino, con l’obiettivo ci trasformare i magazzini tradizionali in hub logistici ad alta efficienza.

L'automazione come leva di crescita

La partecipazione al WMD 2026 non è solo una vetrina espositiva, ma il consolidamento di una strategia di espansione nazionale. Incaricotech si pone l'obiettivo di supportare il tessuto industriale del Mezzogiorno nel delicato passaggio verso una logistica integrata 5.0, offrendo sistemi capaci di ridurre drasticamente l'errore umano e aumentare la densità di stoccaggio fino al 90%.

'Essere protagonisti al WMD di Napoli non è solo un traguardo commerciale, ma la conferma che l'eccellenza tecnologica del nostro territorio ha un ruolo cruciale nella modernizzazione del Paese,' dichiara Loris Gasparini, CEO di Incaricotech. 'Da Modena portiamo una cultura del lavoro basata sull'efficienza e sull'innovazione continua.

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Il nostro obiettivo a Napoli è proseguire con il lavoro di espansione e collaborazione che ci vede impegnati già da anni. L’automazione è una necessità accessibile per tutte quelle imprese che vogliono crescere, ottimizzare i costi e migliorare la qualità del lavoro dei propri operatori. Il Sud ha un potenziale logistico immenso e stiamo già lavorando con le aziende del territorio per sostenerle con il nostro know-now”.

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