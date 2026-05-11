Plantari e sport: un tema attuale in una città come Modena

Modena è davvero una delle città per eccellenza quando si parla di sport. Lo si percepisce dalle tante società che hanno dato lustro a molteplici discipline, a cominciare dalla pallavolo, maschile e femminile, grazie al savoir faire di personalità come Giuseppe Panini, ma anche il rugby e l’atletica.





Qualcosa che coinvolge amatori e professionisti, complice la presenza di impianti di alto livello: dal campo di atletica leggera dove si sono allenati Gelindo Bordin e Stefano Baldini, a quel Pala Panini capace di toccare le vette più alte con Julio Velasco. L’epopea dell’argentino dagli occhi di tigre è cominciata da Modena.





Ma anche i tanti “tornei minori”, come la gara podistica per le vie del centro nota come “Modena di Corsa con l’Accademia” o il “Torneo Nazionale di Tennis Tavolo”, per citarne alcuni.

Una passione che va oltre le eccellenze cittadine

La passione dei modenesi per lo sport è confermata poi dai numeri resi noti in più occasioni dalle istituzioni. Tra questi figurano i dati del Sistema di sorveglianza PASSI per il triennio 2022-2024, dai quali emerge che la fascia adulta della popolazione (18-69 anni) della provincia è in linea con le raccomandazioni dell’OMS per l’attività fisica.





In questo contesto si inserisce anche l’attenzione al benessere

biomeccanico e dunque al modo in cui l’essere umano, con il suo apparato motorio, risponde agli stimoli a cui è sottoposto durante l’attività fisica, sia interni che esterni.





Tra gli strumenti più efficaci per chi pratica sport con regolarità troviamo i plantari certificati come quelli di una realtà specializzata quale Gelattto by Gelateria Italiana. Si tratta di soluzioni professionali in grado di assicurare molteplici benefici, disponibili in linea con il livello atletico dell’atleta, adatte in particolare per chi fa running: principiante, intermedio avanzato. Fare sport diventa così ancora più piacevole e competitivo, tratti che i modenesi hanno nel DNA da generazioni.

I benefici dei plantari professionali per chi fa sport

I plantari assicurano molteplici benefici per chi fa sport, a patto di essere scelti con attenzione, confrontandosi con un tecnico esperto (ortopedico, podologo, ecc.), che sarà in grado di approntare le opportune valutazioni. Ecco i vantaggi più interessanti:





● miglioramento a livello posturale: viene contenuto l’impatto articolare, cosa essenziale in discipline come la corsa;

● miglioramento della stabilità: risultati ottimali in termini di equilibrio, a fronte di movimenti più fluidi;

● miglioramento delle performance in chiave di resistenza e velocità: si tratta di parametri anch’essi rilevanti, per chi ama trarre il massimo giovamento dall’allenamento, ma anche

per chi pratica lo sport agonistico.





Infine, per atleti - e ballerini - i plantari svolgono un importante ruolo preventivo per quanto concerne gli infortuni: una conseguenza della maggiore stabilità dell’appoggio del piede e della distribuzione più corretta dei carichi.





Inoltre, ciò è dovuto al fatto che la persona tende a fare meno fatica: riesce così a garantire una fluidità costante nei movimenti, diminuendo il rischio di interruzioni.





Possiamo dunque concludere che il rapporto tra sport e uso dei plantari è sì qualcosa di personale, ma che riesce a fare la differenza grazie a soluzioni personali e mirate. Un supporto sempre più ricercato dagli atleti di ogni livello.