Montecreto: casa divorata dalle fiamme, nessun ferito

La chiamata di emergenza al centralino dei Vigili del Fuoco è arrivata alle 12:24. In via La Sorbella a Montecreto era scoppiato un violento incendio in una abitazione. Sul posto sono arrivate da subito il distaccamento di Pavullo ed immediatamente anche il distaccamento di Vignola e l'Aps di Modena più il funzionario, per un totale di sei mezzi e tre squadre operative .

Il personale operante ha provveduto a estinguere le ingenti fiamme che fin da subito si erano propagate molto velocemente, divorando dall'interno l'intero edificio. Le operazioni di soccorso primario sono tutt'ora in atto, per poi proseguire con la messa in sicurezza del fabbricato. Fortunatamente non si segnalano feriti. ​Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

