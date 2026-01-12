Morto in un incidente l'imprenditore 51enne Alberto Stancari: il cordoglio di Confapi Emilia

Lutto nel mondo dell'imprenditoria emiliana. E' morto ieri in uno schianto in autostrada Alberto Stancari, 51enne bolognese. L’uomo era alla guida di una Audi sulla A14, quando ha tamponato ad alta velocità il camion che si trovava davanti a lui nella corsia di marcia e ha perso la vita.

Il presidente Alberto Meschieri, la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e tutta Confapi Emilia esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa.

'Di lui restano l’esempio e la passione, oltre alla determinazione nel lavoro e nel fare impresa. Soprattutto, resta l’apporto prezioso offerto in termini di crescita, sviluppo e innovazione, portato con dedizione instancabile all’interno di Confapi Emilia. Resta il sorriso, la parola giusta al momento giusto, la forza di ricercare sempre una soluzione che fosse costruttiva e di comunità - si legge in una nota -. Alberto Stancari ha rappresentato, per l’Associazione e per quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui, una figura di riferimento autorevole e generosa, capace di coniugare visione, competenza e profondo senso di responsabilità. Il suo impegno costante, animato da autentico spirito associativo e da una rara attenzione alle persone, ha contribuito in modo concreto a rafforzare il ruolo di Confapi Emilia e a promuovere un modello di associazione di impresa fondato su valori solidi, duraturi e protesi al futuro. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo sul piano umano, professionale e associativo. Alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi va l’abbraccio sincero di Confapi Emilia, che ne custodirà la memoria con gratitudine e rispetto, traendo ispirazione dal suo esempio e dal segno indelebile che ha lasciato nella nostra comunità'.

