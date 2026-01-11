Personaggi del genere, capaci di sfuggire agli 007 di tutto l il mondo, si trovavano a Modena, alla luce del sole. A Modena. Nessuno lo immaginava, nessuno lo avrebbe sospettato, escluso il personale della Digos, ed in particolare l'allora dirigente Giuseppe Zaccaria, noto già come 'superpoliziotto', per avere gestito casi di cronaca, collaborato con Giovanni Falcone, scortato Marco Biagi e, nel 1975, per avere contribuito a sventare il rapimento di Enzo Ferrari.
Fondamentalismo islamico a Modena: quando in città si radunarono nomi coinvolti nell'11 settembre
Il 4 agosto 1994, si ritrovarono in un evento dichiaratamente culturale alla Polisportiva Saliceta. Furono individuati grazie all'intuito della Digos e dell'allora ispettore capo Zaccaria
