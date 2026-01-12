Una conferenza stampa alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e presidente della Commissione toponomastica Giulio Guerzoni, di tecnici comunali e cittadini residenti nella zona per sancire ufficialmente la nascita di una nuova via a Modena: via Capri. Una via che fino ad oggi era esistita solo sulla carta. Ovvero il nome c'era ma non c'era la via.
'Via Capri – ha sottolineato Guerzoni – fa parte delle cosiddette denominazioni ‘orfane’, cioè già deliberate da tempo, nel caso specifico dal 2008, ma rimaste in sospeso a causa della mancata realizzazione del Piano particolareggiato della zona. Oggi, con l’avvenuto completamento del collegamento viario nell’area Peep ‘Santa Caterina’, via Capri diventa a tutti gli effetti una via della città di Modena'.
La nuova via è la prima laterale sinistra di via Mar Adriatico provenendo da via Nonantolana e si conclude all’incrocio con via Mar Ligure. La Commissione toponomastica ha deliberato il cambio di denominazione con via Capri nel tratto di strada che finora era rimasto una prosecuzione di via Mar Adriatico. Il cambio di denominazione interessa, in particolare, i civici di via Mar Adriatico compresi tra il numero 123/A e il 135 che ora risulteranno in via Capri.
Modena: nasce via Capri, nel limbo per 17 anni
Intitolata questa mattina, tra via Mar Adriatico e via Mar Ligure. Prevista dal 2008 era rimasta in sospeso per la mancata realizzazione del Piano particolareggiato della zona
Una conferenza stampa alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e presidente della Commissione toponomastica Giulio Guerzoni, di tecnici comunali e cittadini residenti nella zona per sancire ufficialmente la nascita di una nuova via a Modena: via Capri. Una via che fino ad oggi era esistita solo sulla carta. Ovvero il nome c'era ma non c'era la via.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordiArticoli Recenti
Riscaldamento scuole: raffica di caldaie in blocco in tutta la provincia
San Luca, terminati i lavori di restauro. Zuppi: 'E' il nostro piccolo cammino di Santiago'
Stabili gli iscritti alle scuole medie e superiori modenesi: l'inverno demografico non ha ancora effetto
Fondamentalismo islamico a Modena: quando in città si radunarono nomi coinvolti nell'11 settembre