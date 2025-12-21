Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bilancio Comune: 'Manovra senza coraggio e di galleggiamento'

Oggi, lunedì, dalla mattina, la seduta fiume. Il capogruppo di Forza Italia anticipa il voto contrario: 'Consolidata la tassazione massima e la stangata sul ceto medio'

Il Consiglio comunale di Modena si prepara a uno dei passaggi più rilevanti dell’anno amministrativo: nella seduta di lunedì 22 dicembre, a partire dalle 8.30, l’aula consiliare è chiamata a discutere e votare il Bilancio di previsione 2026-2028, insieme al Documento unico di programmazione e alle delibere collegate alla manovra finanziaria.
La seduta si apre con le votazioni riguardanti la delibera 'Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena', trattata nella seduta di mercoledì 17 dicembre.'Il bilancio che arriva al voto - si legge da una nota diffusa dal Comune - si presenta come uno strumento in grado di garantire la piena operatività dell’amministrazione comunale e la continuità dei servizi ai cittadini, seppur in un contesto segnato dai tagli ai trasferimenti statali. Una manovra che conferma le priorità strategiche dell’Ente e che, come illustrato a inizio mese dal sindaco Massimo Mezzetti in Consiglio comunale, tiene insieme solidità finanziaria e visione di lungo periodo. Al centro del bilancio previsionale triennale si collocano infatti il rafforzamento del welfare, la qualità urbana, la sicurezza e la stabilità dei conti pubblici, con una particolare attenzione alla sostenibilità futura degli investimenti'.Lettura non condivisa dal consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che in una
nota anticipa i contenuti critici della posizione tenuta dal gruppo consiliare'E' Un bilancio in continuità con gli aspetti più pesanti della manovra dello scorso anno, sia rispetto alla spesa sia rispetto alla pressione fiscale. Una manovra che continua a scaricare progressivamente il peso delle difficoltà finanziarie dell’ente su cittadini, famiglie e imprese senza agire, o agendo con risultati fallimentari, su razionalizzazione della spesa e recupero dell’evasione fiscale. Il fatto che nel bilancio non siano previsti nuovi aumenti di imposte non è positivo se consideriamo che l’amministrazione aveva già portato nel nel 2025 l’addizionale IRPEF allo 0,8%, l’aliquota massima consentita dalla legge, senza alcuna progressività per i redditi medio-alti' - afferma Giacobazzi
'Una scelta che come Forza Italia avevamo già contestato allora e che oggi continuiamo a segnalare come elemento di criticità. Perché colpisce direttamente in modo indistinto e strutturale il ceto medio produttivo. Con l’aggravante di essere oggetto anche di aumenti tariffari (che vengono confermati), per quanto riguarda mense scolastiche, CRA, parcheggi e sosta, imposta di soggiorno.
Altri punti critici riguardano l'aumento dei servizi esternalizzati e la conferma degli oltre 20 milioni messi a bilancio derivanti dagli introiti da sanzioni per infrazioni al codice della strada sui cui punta l’amministrazione dopo l’installazione di nuovi autovelox e fotored.
La sicurezza stradale è un obiettivo condivisibile, ma non può diventare uno strumento di equilibrio di bilancio. Le multe non sono una tassa occulta e non possono essere considerate una fonte stabile di finanziamento dei servizi.
Fallimentare è poi la strategia di recupero dell’evasione, sulla quale si registra una diminuzione delle entrate rispetto alla Tari. Dopo il primo bilancio della giunta Mezzetti ci saremmo aspettati nel secondo una manovra più coraggiosa. Questa sicuramente non lo è” - conclude il capogruppo di Forza Italia.
