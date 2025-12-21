Bilancio Comune: 'Manovra senza coraggio e di galleggiamento'

La seduta si apre con le votazioni riguardanti la delibera 'Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena', trattata nella seduta di mercoledì 17 dicembre.'Il bilancio che arriva al voto - si legge da una nota diffusa dal Comune - si presenta come uno strumento in grado di garantire la piena operatività dell’amministrazione comunale e la continuità dei servizi ai cittadini, seppur in un contesto segnato dai tagli ai trasferimenti statali. Una manovra che conferma le priorità strategiche dell’Ente e che, come illustrato a inizio mese dal sindaco Massimo Mezzetti in Consiglio comunale, tiene insieme solidità finanziaria e visione di lungo periodo. Al centro del bilancio previsionale triennale si collocano infatti il rafforzamento del welfare, la qualità urbana, la sicurezza e la stabilità dei conti pubblici, con una particolare attenzione alla sostenibilità futura degli investimenti'.Lettura non condivisa dal consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che in una
'Una scelta che come Forza Italia avevamo già contestato allora e che oggi continuiamo a segnalare come elemento di criticità. Perché colpisce direttamente in modo indistinto e strutturale il ceto medio produttivo. Con l’aggravante di essere oggetto anche di aumenti tariffari (che vengono confermati), per quanto riguarda mense scolastiche, CRA, parcheggi e sosta, imposta di soggiorno.
Altri punti critici riguardano l'aumento dei servizi esternalizzati e la conferma degli oltre 20 milioni messi a bilancio derivanti dagli introiti da sanzioni per infrazioni al codice della strada sui cui punta l’amministrazione dopo l’installazione di nuovi autovelox e fotored.
Fallimentare è poi la strategia di recupero dell’evasione, sulla quale si registra una diminuzione delle entrate rispetto alla Tari. Dopo il primo bilancio della giunta Mezzetti ci saremmo aspettati nel secondo una manovra più coraggiosa. Questa sicuramente non lo è” - conclude il capogruppo di Forza Italia.