Stabili gli iscritti alle scuole medie e superiori modenesi: l'inverno demografico non ha ancora effetto





I nuovi indirizzi





I numeri della scuola primaria e di Infanzia

In provincia di Modena gli effetti del cosiddetto inverno demografico devono ancora mostrarsi, quantomeno in uno degli indicatori più significativi, ovvero quello della popolazione scolastica superiore. Complessivamente, nell’anno scolastico in corso, nel territorio modenese ci sono 35.864 iscritti agli istituti superiori per un totale di 1.605 classi, distribuite in 30 istituti con sede in 12 comuni. Nelle scuole secondarie di primo grado (le cosiddette scuole medie) ci sono 19.510 studenti distribuiti in 880 classi. Da queste sono stabili a circa 6.600 coloro che avranno accesso nel sistema scolastico superiore. Insieme a coloro che emigrano da altre province per raggiungere e frequentare ogni giorno gli istituti modenesi, contribuiranno a mantenere stabile, per il prossimo anno scolastico, il numero degli studenti superiori a quota 36.000. Le preiscrizioni si apriranno nei prossimi giorni ma sul fatto che questa sarà la tendenza è stata chiara Tiziana Zanni, dirigente responsabile della programmazione scolastica della Provincia di Modena.C'è poi un elemento relativo all'attrattività, legata a più spazi, e più indirizzi. La cosiddetta scuola Jolly al Polo Leonardo di Modena, il termine dei cantieri PNRR anche per l'adeguamento sismico e l'attivazione di nuovi indirizzi, hanno mantenuto, se non aumentato, il grado di attrattività del sistema scolastico superiore.L'auspicioè che questo possa ridurre la problematica registrata negli scorsi anni legata all'impossibilità per centinaia di studenti in uscita dalle scuole medie di accedere alla scuola scelta in via prioritaria.Nell’anno scolastico 2026/2027 all’Istituto Barozzi di Modena sarà attivato l’indirizzo di Liceo del Made in Italy, mentre all’'Ipsia Vallauri di Carpi partirà il corso serale (percorso per adulti di secondo livello) con indirizzo “Produzioni industriali e artigianali - articolazione artigianato opzione produzioni tessili e sartoriali“.I due nuovi indirizzi, che sono stati illustrati anche al consiglio provinciale lo scorso novembre che li ha votati favorevolmente all’unanimità, sono già stati approvati dai rispettivi consigli d’istituto e dall’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente.L’Ites Barozzi, con l’attivazione del nuovo indirizzo di studi proposto, rafforza l’offerta formativa con un piano di studi innovativo che potenzia le discipline giuridiche, economiche e linguistiche e che prevede percorsi laboratoriali per approfondire la conoscenza dei distretti produttivi e delle imprese. La Scuola ha già al suo interno le professionalità necessarie così come questa attivazione ha raccolto i favori del territorio (Camera di Commercio di Modena, Unimore - Dipartimento di Economia Marco Biagi, Lapam Confartigianato).L’Ipsia Vallauri di Carpi ha intensificato i rapporti con le industrie tessili del territorio carpigiano, territorio che evidenzia la necessità di personale preparato che abbia competenze specifiche in materia.Al tempo stesso con il corso serale si ha l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e la disoccupazione lavorativa, rispondendo ai bisogni di utenze particolari come coloro che intendono rientrare nel sistema formativo prevedendo percorsi didattici più flessibili rispetto ai modelli e alle metodologie previsti per l'utenza diurna.Alla scuola primaria gli alunni in provincia di Modena sono 27.589 per 1.361 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.482 bambini in 411 sezioni.Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 91.445 per 4.257 classi.