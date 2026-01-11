Stabili gli iscritti alle scuole medie e superiori modenesi: l'inverno demografico non ha ancora effetto

C'è poi un elemento relativo all'attrattività, legata a più spazi, e più indirizzi. La cosiddetta scuola Jolly al Polo Leonardo di Modena, il termine dei cantieri PNRR anche per l'adeguamento sismico e l'attivazione di nuovi indirizzi, hanno mantenuto, se non aumentato, il grado di attrattività del sistema scolastico superiore.
L'auspicio
I nuovi indirizziNell’anno scolastico 2026/2027 all’Istituto Barozzi di Modena sarà attivato l’indirizzo di Liceo del Made in Italy, mentre all’'Ipsia Vallauri di Carpi partirà il corso serale (percorso per adulti di secondo livello) con indirizzo “Produzioni industriali e artigianali - articolazione artigianato opzione produzioni tessili e sartoriali“.I due nuovi indirizzi, che sono stati illustrati anche al consiglio provinciale lo scorso novembre che li ha votati favorevolmente all’unanimità, sono già stati approvati dai rispettivi consigli d’istituto e dall’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente.L’Ites Barozzi, con l’attivazione del nuovo indirizzo di studi proposto, rafforza l’offerta formativa con un piano di studi innovativo che potenzia le discipline giuridiche, economiche e linguistiche e che prevede percorsi laboratoriali per approfondire la conoscenza dei distretti produttivi e delle imprese. La Scuola ha già al suo interno le professionalità necessarie così come questa attivazione ha raccolto i favori del territorio (Camera di Commercio di Modena, Unimore - Dipartimento di Economia Marco Biagi, Lapam Confartigianato).L’Ipsia Vallauri di Carpi ha intensificato i rapporti con le industrie tessili del territorio carpigiano, territorio che evidenzia la necessità di personale preparato che abbia competenze specifiche in materia.
I numeri della scuola primaria e di InfanziaAlla scuola primaria gli alunni in provincia di Modena sono 27.589 per 1.361 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.482 bambini in 411 sezioni.
Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 91.445 per 4.257 classi.