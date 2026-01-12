Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Riscaldamento scuole: raffica di caldaie in blocco in tutta la provincia

La ricognizione in remoto della Provincia negli istituti superiori ha evidenziato criticità in tempo reale e consentito di attuare interventi tempestivi. La situazione aggiornata

Nella mattinata di oggi, 12 gennaio, i tecnici della Provincia di Modena hanno effettuato una mappatura della situazione degli impianti di riscaldamento delle scuola superiori modenesi, evidenziando le criticità sulle quali occorre intervenire, oltre a quelle dei giorni scorsi.


Criticità a Modena

All’istituto Fermi di Modena è stata rilevata una sottocentrale elettrica in blocco, che è stata riavviata, consentendo alle temperature di risalire per ripristinare le corrette condizioni dei locali.
Sempre a Modena, all’istituto Corni (sede Leonardo da Vinci) un laboratorio è al freddo e sono in corso verifiche per il ripristino delle temperature, mentre alla palestra del Guarini è stata rilevata la presenza di aria nei circuiti che ha parzialmente limitato la circolazione del calore. Anche qui la situazione è in corso di risoluzione. Alla palestra dell’istituto Selmi una porzione dell’impianto è andata in blocco con conseguente riduzione della circolazione del calore ed è già stato effettuato il riavvio e risolta la problematica.
All’istituto Venturi Modena (sede Belle Arti) è stata riscontrata la temperatura leggermente inferiore a quella prevista ed è stato disposto un intervento di adeguamento dell’impianto.


Criticità in provincia

A Mirandola, all’istituto Luosi è ripristinata una perdita nel sistema di teleriscaldamento avvenuta nei giorni scorsi e tutta la scuola sta tornando in temperatura,
ad eccezione di un laboratorio sul quale è in corso un intervento specifico.
Temperature basse anche al Morante di Sassuolo, al Ferrari di Maranello, al Messeri di Castelfranco e al Paradisi di Vignola, con caldaie in blocco a causa delle condizioni climatiche di queste settimane, particolarmente rigide.


Segnalazioni in remoto e interventi tempestivi

I tecnici della Provincia sottolineano come «la rilevazione dei malfunzionamenti da remoto, attiva da quest’anno, ha reso possibile interventi tempestivi per il ripristino degli impianti, così da limitare i disagi per studenti e insegnanti. Va poi ricordato anche che il freddo di questi giorni ha comportato un lavoro molto intenso da parte delle reti impiantistiche, talvolta non adeguatamente tarate su queste temperature».
Nei giorni scorsi si erano verificati problemi, poi risolti, all’istituto Calvi Finale Emilia, al Fanti di Carpi e al Meucci, sempre a Carpi, ma limitatamente alle ore serali e sulle quali è tutt’ora in corso un monitoraggio quotidiano.
 

Nella foto, l'istituto Elsa Morante a Sassuolo
