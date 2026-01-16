Modena, 40enne picchiato, rapinato e lasciato a terra tra insulti omofobi

La rapina è avvenuta martedì sera sui viali di Modena: Francesco è stato colpito da alcune persone e scaraventato a terra e rapinato di catenina e portafogli.
'Quanto accaduto a Modena è di una gravità assoluta. Un cittadino è stato aggredito, picchiato e rapinato al grido di insulti omofobi, lasciato a terra dopo un violento calcio alla testa - hanno commentato il segretario Pd Diego Lenzini, il consigliere comunale Alberto Bignardi e la responsabile Diritti nella segreteria cittadina Urania Dekavalis - un episodio che non può essere derubricato a fatto isolato, ma che si inserisce in un clima sempre più preoccupante di odio e legittimazione della violenza contro le persone LGBTQIA+, in un Paese, lo ricordiamo dove solo nel 2025 sono state 157 le aggressioni omofobe'.
'Esprimiamo piena solidarietà alla vittima e ricordiamo come la sicurezza passi anche e soprattutto dalla libertà delle persone di poter girare nella città, mano a mano
'Siamo di fronte a un’aggressione che colpisce non solo una persona, ma i valori fondamentali di convivenza civile, libertà e rispetto su cui si fonda la nostra Costituzione - affermano Lenzini, Bignardi e Dekavalis - è quindi necessario che le istituzioni e la politica si impegnino a contrastare con fermezza l’odio, per evitare che diventi terreno fertile per atti di violenza reale. Il Partito Democratico continuerà a battersi affinché il contrasto all’omo-lesbo-bi-transfobia torni ad essere una priorità politica e legislativa - concludono - Modena non è e non sarà mai una città che tollera l’odio e i diritti civili non sono un tema “divisivo”, ma sono il termometro della qualità democratica di un Paese'.