Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Individuati e bloccati dai carabinieri di Vignola 5 giovani ritenuti gli autori di numerosi reati e atti di violenza perpetrati a più riprese ai danni di un minorenne: furto con strappo, rapina e tentata estorsione aggravata. In un caso anche attraverso l'utilizzo, da parte di un sedicenne, di un machete. Reati talmente gravi e ripetuti su un soggetto minore da disporre per quest'ultimo, nonostante la minore età ma superiore agli anni 16, la custodia cautelare presso un istituto penale minorile, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ed emessa dal competente Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Provvedimento eseguito nelle prime ore di oggi dai Carabinieri della Tenenza di Vignola che hanno rintracciato il giovane presso la propria residenza familiare, all’interno di un comune nel territorio della Val Panaro.
Il provvedimento restrittivo è partito a seguito di una denuncia presentata, nello scorso dicembre, per ripetuti episodi di violenza commessi da 5 indagati – quasi tutti minorenni - a Vignola, tra novembre e dicembre 2025, ai danni di una vittima, anch’essa minorenne.
Secondo quanto ricostruito, il giovane indagato, unitamente ad altri coetanei, avrebbe posto in essere condotte intimidatorie e violente, costringendo la vittima alla consegna, in più occasioni, di oggetti e somme di denaro, anche mediante l’uso della forza di gruppo e, in un episodio, con la minaccia di un machete.
Le azioni si sarebbero verificate in prossimità di un locale istituto scolastico ed in aree pubbliche del centro cittadino.
Alla luce della gravità dei fatti, della reiterazione delle condotte e del concreto pericolo di recidiva, l’Autorità Giudiziaria minorile ha ritenuto necessaria l’adozione della misura della custodia cautelare in struttura minorile nei confronti di uno degli indagati.
