Modena, arancia meccanica in centro: calci e pugni a un passante, arrestati due minorenni e due 18enni

Nella serata del 15 dicembre i carabinieri hanno arrestato in flagranza 4 giovani per una violenta aggressione ai danni di un passante in centro.

I responsabili, due ragazzi poco più che maggiorenni e due minorenni, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, hanno dapprima provocato in modo del tutto pretestuoso un 29enne e l’hanno poi aggredito con pugni, calci e testate, arrivando infine a sottrargli lo zaino contenente denaro ed effetti personali.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno inoltre permesso di ricostruire le loro responsabilità in ordine a un’ulteriore aggressione, avvenuta nelle ore precedenti, presso il parco Novi Sad, ai danni di un altro passante. Uno dei quattro fermati è stato trovato in possesso di un profumo rubato poco prima all’interno di un esercizio commerciale del centro.

All’esito di perquisizione due degli indagati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. La vittima dell’aggressione avvenuta in centro è stata trasportata presso il locale Policlinico ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

I maggiorenni sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Modena, mentre i minorenni sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona. Per i quattro, a seguito delle relative udienze di convalida, il Gip ha confermato la misura cautelare del carcere e del collocamento in comunità.