Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

La donna ha sporto querela riferendo di aver subito reiterati episodi di maltrattamenti, a partire dal 2022, con ingiurie, minacce e percosse

1 minuto di lettura

Il 29 dicembre i carabinieri di Mirandola sono intervenuti in un’abitazione del centro a seguito di una richiesta di aiuto. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un uomo, di 55 anni, aveva minacciato di morte la moglie convivente, alla presenza del figlio minorenne, utilizzando anche un coltello da cucina, episodio scaturito da un diverbio per futili motivi di natura economica.

Alla luce della situazione e del comportamento dell’uomo, che ha continuato a proferire minacce anche alla presenza dei carabinieri, i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato sequestrando l’arma.

La donna, che non ha richiesto l’intervento dei sanitari, ha sporto querela riferendo di aver subito reiterati episodi di maltrattamenti, a partire dal 2022, con ingiurie, minacce e percosse.

Ieri, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare personale in carcere per il 55enne.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Parco XXII aprile: minore spara colpi di pistola a salve, denunciato

Parco XXII aprile: minore spara colpi di pistola a salve, denunciato

Modena, fermato con tirapugni e armi da taglio

Modena, fermato con tirapugni e armi da taglio

Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Esce di strada, estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Esce di strada, estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco