Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, matrimonio fittizio tra un marocchino e una cittadina italiana: denunciate tre persone

Mirandola, matrimonio fittizio tra un marocchino e una cittadina italiana: denunciate tre persone

Il matrimonio era stato contratto in maniera fittizia, allo scopo di regolarizzare la presenza sul territorio italiano del cittadino straniero: verrà espulso

1 minuto di lettura

La polizia di Mirandola ha denunciato una donna di 23 anni e un uomo di 21, entrambi cittadini italiani, e un 22enne di nazionalità marocchina per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nell’aprile scorso, il 22enne aveva contratto matrimonio con la donna italiana. All’esito di verifiche gli agenti dal Commissariato hanno accertato che il matrimonio, in realtà, era stato contratto in maniera fittizia, allo scopo di regolarizzare la presenza sul territorio italiano del cittadino straniero. È stato infatti riscontrato che tra i due non era in atto alcuna convivenza, requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno e che la donna ha una relazione con il terzo indagato, con il quale vive stabilmente.

Il 22enne è stato anche denunciato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche ai fini della sua espulsione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, cucciola di pastore tedesco smarrita salvata dalla polizia locale

Mirandola, cucciola di pastore tedesco smarrita salvata dalla polizia locale

Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Mirandola vettura dell’ex compagno in fiamme e un anno di persecuzioni: arrestata una donna

Mirandola vettura dell’ex compagno in fiamme e un anno di persecuzioni: arrestata una donna

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

Articoli più Letti Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

Articoli Recenti 'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

Finale Emilia, ricostruzione della Torre dei Modenesi: consegnato in Regione il progetto

Finale Emilia, ricostruzione della Torre dei Modenesi: consegnato in Regione il progetto

Il vento scoperchia il campo da tennis del Centro Menotti a Spezzano

Il vento scoperchia il campo da tennis del Centro Menotti a Spezzano

Cimone, Pinone e Castello di Montecuccolo: i luoghi simbolo di Pavullo rivivono a Villa Pineta

Cimone, Pinone e Castello di Montecuccolo: i luoghi simbolo di Pavullo rivivono a Villa Pineta