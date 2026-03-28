Mirandola, matrimonio fittizio tra un marocchino e una cittadina italiana: denunciate tre persone

La polizia di Mirandola ha denunciato una donna di 23 anni e un uomo di 21, entrambi cittadini italiani, e un 22enne di nazionalità marocchina per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nell’aprile scorso, il 22enne aveva contratto matrimonio con la donna italiana. All’esito di verifiche gli agenti dal Commissariato hanno accertato che il matrimonio, in realtà, era stato contratto in maniera fittizia, allo scopo di regolarizzare la presenza sul territorio italiano del cittadino straniero. È stato infatti riscontrato che tra i due non era in atto alcuna convivenza, requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno e che la donna ha una relazione con il terzo indagato, con il quale vive stabilmente.

Il 22enne è stato anche denunciato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche ai fini della sua espulsione.