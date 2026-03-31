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Mirandola, lutto nella sanità e nel volontariato: è morto a 86 anni il dottor Saverio Montella

Mirandola, lutto nella sanità e nel volontariato: è morto a 86 anni il dottor Saverio Montella

Montella è stato anche assessore e vicesindaco del Comune di Mirandola e ha fatto parte dell’organo di indirizzo della Fondazione

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Lutto a Mirandola per la morte a 86 anni di Saverio Montella. Già primario ortopedico a Mirandola, Concordia e Carpi, Montella era molto attivo nel volontariato e nello sport mirandolese, per tanti anni è stato medico sociale del Basket Cavezzo.

'L’Azienda USL di Modena esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Saverio Montella, già dirigente medico dell’Area di Ortopedia e Traumatologia, figura di riferimento per professionalità, dedizione e senso del servizio pubblico. Il dottor Montella ha prestato servizio sin dagli anni ‘70 presso l’Ausl di Modena, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità: da dirigente medico a responsabile di Struttura Complessa, è poi approdato alla direzione della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia di Mirandola e, successivamente, a quella di Carpi, fino al suo pensionamento avvenuto nel 2006. Il suo contributo è stato determinante nello sviluppo dei servizi ortopedici provinciali, con un impegno che ha sempre coniugato competenza clinica, attenzione al paziente e capacità organizzativa - ricorda l'Azienda sanitaria -. L’Azienda desidera ricordarne non solo il valore professionale, testimoniato dagli incarichi di direzione ricoperti nel corso della sua carriera, ma anche l’umanità e il rispetto con cui si è sempre rapportato a colleghi, collaboratori e pazienti. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione e di tutta la comunità professionale dell’Azienda Usl di Modena'.

Montella è stato anche assessore e vicesindaco del Comune di Mirandola e ha fatto parte dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Lascia i figli Lino e Fabio, le nuore Roberta e Marcella con Miriam, quattro nipoti e una pronipote.

La Redazione de La Pressa è vicina nel dolore al collega Fabio Montella per la scomparsa del papà.

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