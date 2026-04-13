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Tragedia a Baggiovara: muore schiacciato dal furgone che sta caricando sul carro attrezzi

Tragedia a Baggiovara: muore schiacciato dal furgone che sta caricando sul carro attrezzi

Il dramma in un deposito auto in via Stradella. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo 55enne

1 minuto di lettura

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio in via Stradella, all’altezza del civico 297, all’interno di un’area adibita a rimessaggio di veicoli, non lontano dall’incrocio con via Martiniana. Un operaio di 55 anni ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di carico: secondo le prime verifiche, l’uomo stava posizionando un furgone su un carroattrezzi quando il mezzo avrebbe improvvisamente ceduto verso il basso, travolgendolo e schiacciandolo contro un altro veicolo parcheggiato.
L’allarme è stato dato dai colleghi poco prima delle 16, dopo essersi accorti dell’accaduto. L’equipaggio del 118, arrivato rapidamente sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.
Nella sede dell’azienda sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Damaso insieme ai tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl di Modena. Sono in corso accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’infortunio. Nessuna altra persona nell'area al momento dell'incidente.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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